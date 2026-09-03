सफर के दौरान कार या बस में आती है उल्टी? गूगल का ये फीचर दिलाएगा राहत

Google ने सितंबर Android Drop के तहत पांच नए फीचर्स का ऐलान किया है. इस अपडेट में Find Hub, मोशन सिकनेस, एक्सेसिबिलिटी और Google Messages से जुड़े नए फीचर्स शामिल हैं. इनमें Gemini अब ये याद रखने में मदद करेगा कि आपने अपना सामान कहां रखा है, जबकि गाड़ी में सफर के दौरान फोन इस्तेमाल करने पर मोशन सिकनेस कम करने के लिए Motion Assist दिया गया है. इसके अलावा Guided Vision नाम का एक्सेसिबिलिटी फीचर भी आया है. वहीं Google Messages में Google Keep इंटीग्रेशन और अलग-अलग चैट के लिए कस्टम थीम सेट करने का ऑप्शन मिलेगा.

Gemini याद रखेगा सामान कहां रखा

Gemini जल्द ही Find Hub में सामान की लोकेशन सेव कर सकेगा. खास बात यह है कि इसके लिए सामान में ट्रैकर टैग लगा होना जरूरी नहीं होगा.

उदाहरण के लिए, अगर आपने अपना पासपोर्ट या घर की एक्स्ट्रा चाबी किसी खास जगह पर रखी है, तो Gemini को बता सकते हैं कि आपने उसे कहां रखा है. जरूरत पड़ने पर Gemini से पूछकर उस सामान की लोकेशन दोबारा हासिल की जा सकेगी. यूजर्स चाहें तो सामान की लोकेशन बताते समय उसकी फोटो भी अटैच कर सकते हैं. बाद में इस जानकारी को Gemini से पूछने के अलावा Find Hub के Remembered Items टैब के जरिए भी देखा जा सकेगा. इस फीचर के लिए Android 16 या उसके बाद का वर्जन जरूरी होगा. यह उन देशों में उपलब्ध होगा जहां Gemini और Find Hub सपोर्ट करते हैं.

Motion Assist से सफर के दौरान कम होगी मोशन सिकनेस

Google ने फोन इस्तेमाल करते समय होने वाली मोशन सिकनेस को कम करने के लिए Motion Assist भी पेश किया है. यह खासतौर पर वाहन में सफर करने के दौरान फोन चलाने के लिए बनाया गया है. इसमें स्क्रीन पर एक बबल ओवरले दिखाई देगा, जो वाहन की मूवमेंट के साथ चलता रहेगा. इसका मकसद फोन देखते समय होने वाली मोशन सिकनेस को कम करना है.

यूजर्स Motion Assist को ऑटोमैटिकली एक्टिवेट होने के लिए सेट कर सकते हैं या इसे Quick Settings में भी जोड़ सकते हैं. इसके अलावा बबल का शेप, कलर और ओपेसिटी भी अपनी पसंद के मुताबिक बदली जा सकती है. Google के मुताबिक Motion Assist Android 17 पर चलने वाले फोन में उपलब्ध है.

Guided Vision कैमरे से देखकर बताएगा क्या है सामने

एक्सेसिबिलिटी के लिए Google ने Guided Vision फीचर पेश किया है. यह Gemini Live की मदद से फोन के कैमरे के सामने दिखाई दे रही चीजों का बोलकर डिस्क्रिप्शन देगा.

इस फीचर को ब्लाइंड और लो-विजन कम्युनिटीज के साथ मिलकर डेवलप किया गया है. इसकी मदद से छोटे लेबल पर लिखे टेक्स्ट को पढ़ने, कम रोशनी में मेन्यू पढ़ने और घर में मौजूद चीजों को पहचानने जैसे काम किए जा सकते हैं. वॉयस प्रॉम्प्ट्स की मदद से यूजर कैमरे की पोजिशन को भी एडजस्ट कर सकता है, ताकि कैमरा सही जगह पर फोकस कर सके.

Guided Vision को Accessibility Shortcuts में जोड़ा जा सकता है. इसे TalkBack और Gemini Settings के जरिए भी खोला जा सकेगा. Google के मुताबिक Android 9 और उसके बाद के वर्जन के लिए इसका सपोर्ट जल्द उपलब्ध होगा, जहां Gemini उपलब्ध है.

Google Messages में आया Google Keep का सपोर्ट

Google Messages में अब Google Keep इंटीग्रेशन भी मिलने वाला है. इसकी मदद से यूजर्स बातचीत के बीच से ही शेयर्ड नोट्स बना और एडिट कर सकेंगे. उदाहरण के लिए, दोस्तों या परिवार के साथ ग्रॉसरी लिस्ट, छुट्टियों की प्लानिंग से जुड़ी लिस्ट या दूसरी जानकारी शेयर की जा सकती है. बातचीत में शामिल सभी लोग इन नोट्स को देख और अपडेट कर सकेंगे.

Google Messages में Google Keep इस्तेमाल करने के लिए “+” आइकन पर टैप करना होगा. Google के मुताबिक इसका रोलआउट आज से शुरू हो रहा है. यानी नोट्स पर काम करने के लिए बार-बार दूसरी ऐप में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

हर चैट के लिए अलग Chat Theme

Google Messages में एक और नया फीचर Chat Theme भी जोड़ा गया है. इसकी मदद से यूजर्स अलग-अलग बातचीत के लिए अलग बैकग्राउंड और कलर सेट कर सकेंगे.

यूजर्स उपलब्ध वॉलपेपर में से कोई विकल्प चुन सकते हैं या अपनी पसंद की फोटो को भी बैकग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके बाद टेक्स्ट बबल्स चुने गए बैकग्राउंड के साथ अपने आप मैच हो सकते हैं.

अगर यूजर चाहे तो कलर को मैन्युअली भी बदल सकता है. यानी अलग-अलग लोगों के साथ होने वाली चैट को अपनी पसंद के हिसाब से अलग लुक दिया जा सकता है. Google Messages में यह फीचर अब यूजर्स के लिए उपलब्ध है. उदाहरण के लिए किसी चैट में Latte थीम और किसी दूसरी बातचीत में बीच की फोटो वाला बैकग्राउंड लगाया जा सकता है.

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