वीडियो और पॉडकास्ट वालों की मौज! Google का नया ऐप खुद करेगा ऑडियो क्लीन, इंटरनेट की भी जरूरत नहीं

टेक कंपनी Google ने एक नया AI आधारित डिक्टेशन ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम Google AI Edge Eloquent है. यह ऐप खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें ज्यादा लिखने या बोलकर टेक्स्ट तैयार करने का काम होता है. इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बिल्कुल फ्री है और बिना इंटरनेट के भी काम करता है. यानी आप कहीं भी, कभी भी अपनी आवाज़ से टेक्स्ट बना सकते हैं, बिना नेटवर्क की चिंता किए.

यह ऐप कैसे काम करता है?

यह ऐप यूजर की आवाज़ को सुनकर उसे तुरंत टेक्स्ट में बदल देता है. जब आप बोलते हैं, तो स्क्रीन पर लाइव ट्रांसक्रिप्शन दिखता है. जैसे ही आप बोलना रोकते हैं, ऐप अपने आप उस टेक्स्ट को साफ और बेहतर बना देता है. यह 'um', 'ah' जैसे फालतू शब्दों को हटा देता है और टेक्स्ट को प्रोफेशनल तरीके से तैयार करता है. इसके अलावा, यूजर टेक्स्ट को अलग-अलग स्टाइल में बदल सकता है, जैसे 'Key Points', 'Formal', 'Short' और' Long'. इससे काम और भी आसान और तेज हो जाता है.

टेक्नोलॉजी और खास फीचर्स

यह ऐप Google के Gemma आधारित ऑटोमैटिक स्पीच रिकग्निशन (ASR) मॉडल पर काम करता है. यूजर चाहें तो क्लाउड मोड को बंद करके सिर्फ फोन में ही प्रोसेसिंग कर सकते हैं, जिससे प्राइवेसी भी बनी रहती है. ऐप Gmail अकाउंट से जुड़े कुछ शब्द, नाम या टेक्निकल टर्म्स को पहचान सकता है, जिससे ट्रांसक्रिप्शन और ज्यादा सही हो जाता है. इसके अलावा, यूजर अपने कस्टम शब्द भी इसमें जोड़ सकते हैं.

हिस्ट्री और परफॉर्मेंस ट्रैकिंग

इस ऐप में एक खास फीचर यह भी है कि यह आपकी हर ट्रांसक्रिप्शन सेशन की हिस्ट्री सेव करता है. इसमें यह भी दिखता है कि आपने कितने शब्द बोले, आपकी स्पीड क्या थी और पिछले सेशन में क्या-क्या बोला गया था. अगर आपको बाद में कोई जानकारी चाहिए, तो आप आसानी से उस हिस्ट्री में सर्च कर सकते हैं. यह फीचर खासकर स्टूडेंट्स, कंटेंट क्रिएटर्स और प्रोफेशनल्स के लिए बहुत उपयोगी है.

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अभी iOS पर उपलब्ध, Android जल्द

फिलहाल यह ऐप सिर्फ iOS यूजर्स के लिए उपलब्ध है, लेकिन App Store की जानकारी के अनुसार जल्द ही इसका Android वर्जन भी आ सकता है. Android में इसे डिफॉल्ट कीबोर्ड के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिससे आप किसी भी ऐप में आसानी से वॉइस टाइपिंग कर पाएंगे.

Gemma 4 मॉडल और भविष्य

इसके साथ ही Google ने अपना नया ओपन AI मॉडल Gemma 4 भी लॉन्च किया है. यह एक ओपन-सोर्स मॉडल है, जो कई डिवाइस पर लोकली चल सकता है, जैसे Android स्मार्टफोन. यह डेवलपर्स को ज्यादा आज़ादी देता है और प्राइवेट मॉडल्स जैसी सुविधाएं भी प्रदान करता है. कुल मिलाकर, Google का यह नया ऐप लोगों के काम करने के तरीके को बदल सकता है. यह न सिर्फ समय बचाता है, बल्कि टेक्स्ट को ज्यादा प्रोफेशनल और साफ बनाता है.

