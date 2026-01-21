विज्ञापन
Elon Musk ने इंजीनियर्स के लिए निकाली नौकरी, मिलेगी 2.18 करोड़ सैलरी...बस आना चाहिए ये काम

इस जॉब की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चुने गए टैलेंट इंजीनियर्स सीधे Elon Musk को रिपोर्ट करेंगे.

Elon Musk की कंपनी xAI में हायरिंग चल रही है. कंपनी ने हाल में एक जॉब के लिए पोस्ट डाला जिसकी सैलरी सुन आप भी हैरान रहने वाले हैं. xAI को इंजीनियर्स की तलाश है जिसके लिए कंपनी सालाना ₹2.18 करोड़ तक की सैलरी देने को तैयार है. यह नई भर्ती xAI की एक नई, छोटी लेकिन एलीट टीम का हिस्सा है, जिसे खास तौर पर AI इंजीनियर्स की तेज़ी से भर्ती के लिए बनाया गया है. कंपनी आने वाले समय में अपने AI ऑपरेशन्स को बड़े स्तर पर स्केल करना चाहती है और इसके लिए उसे बेहतरीन टेक्निकल टैलेंट की जरूरत है. यानी कंपनी को ऐसा टैलेंट चाहिए जो टेक्निकल फ्लुएंट हो, किसी भी इंजीनियर के आइडिया, स्किल और सोच को जल्दी समझ सके.

xAI की इस जॉब पोस्ट के मुताबिक कंपनी को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो सिर्फ रिज़्यूमे छांटें. यहां 'टैलेंट इंजीनियर' की भूमिका उन लोगों के लिए है, जो खुद इंजीनियरिंग को गहराई से समझते हों और ऐसे सिस्टम बना सकें, जो दुनिया के बेहतरीन AI इंजीनियर्स को पहचानने और उनसे जुड़ने में मदद करें.

इस जॉब की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चुने गए टैलेंट इंजीनियर्स सीधे Elon Musk को रिपोर्ट करेंगे.

xAI ने इस रोल के लिए सैलरी रेंज $120,000 से $240,000 सालाना रखी है, जो भारतीय करेंसी में लगभग ₹1 करोड़ से ₹2.18 करोड़ तक होती है. ये पोस्ट अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के Palo Alto में होगी. जहां सैलरी के अलावा कंपनी इक्विटी, हेल्थ इंश्योरेंस और रिटायरमेंट प्लान जैसे अतिरिक्त बेनिफिट्स भी ऑफर कर रही है, जो इस रोल को और भी आकर्षक बनाते हैं.

क्यों खास है यह जॉब?
यह रोल उन इंजीनियर्स के लिए है जो सिर्फ कोडिंग तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि टेक्नोलॉजी और टैलेंट को जोड़ने की बड़ी तस्वीर देख सकते हैं. करोड़ों की सैलरी, Elon Musk के साथ सीधे काम करने का मौका और AI के भविष्य को आकार देने वाली टीम का हिस्सा बनना - ये सब मिलकर इस जॉब को बेहद खास बना देते हैं.

