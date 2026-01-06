Redmi और Realme कंपनी एक हैं या अलग? इन 5 अंतर को जानने के बाद कभी नहीं होंगे कंफ्यूज़

Redmi और Realme, इन दोनों ब्रैंड्स का नाम सुन आज भी लोग कंफ्यूज़ हो जाते हैं. कई लोगों को ये एक ही कंपनी लगती है, लेकिन आपको बता दें कि ये दोनों ही कंपनियां अलग हैं. Redmi और Realme दोनों ही आज के समय में बजट और मिड-रेंज स्मार्टफोन सेगमेंट में काफी पॉपुलर ब्रांड हैं, लेकिन इनके टारगेट यूज़र और ब्रांड अप्रोच दोनों में फर्क है. चलिए जानते हैं Redmi और Realme दोनों में आखिर क्या फर्क है.

Redmi कंपनी का बैकग्राउंड

Redmi, Xiaomi कंपनी का सब-ब्रांड है. शुरुआत में Redmi को Xiaomi ने बजट यूज़र्स के लिए लॉन्च किया था, लेकिन बाद में Redmi को बजट सेगमेंट में शिफ्ट कर दिया गया. Redmi का टारगेट ऑडियंस वो लोग हैं जो पैसा वसूल और लंबे समय तक चलने वाला फोन चाहते हैं.

Realme कंपनी का बैकग्राउंड

Realme की शुरुआत Oppo के सब-ब्रांड के रूप में हुई, लेकिन बाद में यह एक अलग कंपनी के तौर पर उभरी. Realme ने खुद को 'यूथ ब्रैंड' के रूप में पेश किया. इसका फोकस ट्रेंडी डिजाइन, हाई परफॉर्मेंस और गेमिंग-ओरिएंटेड फीचर्स पर ज्यादा रहता है. Realme का टारगेट ऑडियंस स्टाइल और स्पीड पसंद करने वाले हैं.

Redmi और Realme का डिजाइन

Redmi फोन का डिजाइन आमतौर पर सिंपल और प्रैक्टिकल होता है. इसके फोन सिंपल लेकिन टिकाऊ होते हैं. वहीं, Realme फोन डिजाइन के मामले में ज्यादा बोल्ड होते हैं. ग्लॉसी बैक, यूनिक पैटर्न और यूथ-फोकस्ड लुक Realme की पहचान है.

Redmi और Realme का परफॉर्मेंस

Realme का झुकाव परफॉर्मेंस और गेमिंग की तरफ ज्यादा होता है. दूसरी तरफ Redmi परफॉर्मेंस के साथ-साथ बैटरी बैकअप और थर्मल मैनेजमेंट पर भी फोकस करता है, जिससे फोन लंबे समय तक स्टेबल चलता है.

Redmi और Realme की कीमत

Redmi आमतौर पर थोड़ी कम कीमत में ज्यादा भरोसेमंद और बैलेंस्ड पैकेज देने की कोशिश करता है. Realme कई बार थोड़ी ज्यादा कीमत पर बेहतर डिजाइन या परफॉर्मेंस ऑफर करता है. दोनों ही ब्रांड वैल्यू फॉर मनी हैं, लेकिन यूज़र की जरूरत पर निर्भर करता है कि कौन-सा बेहतर है.

