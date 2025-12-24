iPhone 18 Pro में मिलेगा अब तक का सबसे बड़ा अपग्रेड, इन 3 कलर्स में आ रहा है नया iPhone

Apple साल 2026 में एक नहीं बल्कि 20 से ज्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की तैयारी में है. लेकिन इन सभी में से लोगों को इंतजार है iPhone 18 सीरीज़ का, जिसे Apple अपने विंटर लाइव सेशन के दौरान लॉन्च करने वाला है. iPhone 18 Pro को लेकर अभी से एक्साइटमेंट काफी बढ़ चुकी है, क्योंकि Apple इस बार सिर्फ मामूली बदलाव नहीं, बल्कि बड़े और काम के अपग्रेड्स पर फोकस कर रहा है. माना जा रहा है कि 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री करेगा, लेकिन फिर भी iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max कंपनी के सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले मॉडल होंगे.

iPhone 18 Pro का डिज़ाइन

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple के iPhone 18 Pro में स्क्रीन साइज लगभग पहले जैसा ही रखेगा, लेकिन डायनैमिक आइसलैंड (Dynamic Island) को छोटा किया जा सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि Face ID के कुछ कॉम्पोनेंट्स को डिस्प्ले के नीचे शिफ्ट किया जा सकता है. इससे स्क्रीन पर कटआउट और भी छोटा हो जाएगा और यूज़र्स को ज्यादा बिना रुकावट वाला डिस्प्ले अनुभव मिलेगा.

iPhone 17 Pro के टू-टोन फिनिश को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया के बाद Apple अब ज्यादा यूनिफाइड लुक पर काम कर रहा है. एल्यूमिनियम फ्रेम और ग्लास बैक के कलर को बेहतर तरीके से ब्लेंड किया जा सकता है. इसके साथ ही Coffee Brown, Purple और Burgundy जैसे नए और बोल्ड कलर ऑप्शंस भी देखने को मिल सकते हैं.

A20 Pro चिप

iPhone 18 Pro में न्यू A20 Pro चिप आ सकती है. इसका सीधा मतलब है ज्यादा तेज़ स्पीड, बेहतर बैटरी एफिशिएंसी और ऑन-डिवाइस AI फीचर्स में बड़ा सुधार. गेमिंग, फोटो एडिटिंग और AI से जुड़े टास्क्स में यह फोन पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल महसूस हो सकता है.

iPhone 18 Pro कैमरा

कैमरा हमेशा से iPhone Pro मॉडल्स की पहचान रहा है और iPhone 18 Pro में सबसे खास फीचर वेरिएबल अपर्चर कैमरा हो सकता है. इसकी मदद से कैमरा खुद तय कर सकेगा कि कितनी रोशनी लेंस में जाए. इससे पोर्ट्रेट फोटो में शानदार बैकग्राउंड ब्लर, लैंडस्केप में ज्यादा क्लियर फोकस और ग्रुप फोटो में बेहतर बैलेंस मिल सकेगा.

iPhone 18 Pro की बैटरी लाइफ

iPhone 17 Pro में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी दी गई थी लेकिन iPhone 18 Pro Max में इससे भी बड़ी बैटरी मिल सकती है. फोन का थोड़ा मोटा और भारी होना इसी ओर इशारा करता है.

Camera Control बटन

Apple ने हाल ही में Camera Control बटन पेश किया था, लेकिन यूज़र्स से इसे लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली. इसीलिए iPhone 18 Pro में Apple इस बटन को आसान और ज्यादा यूज़र-फ्रेंडली बना सकता है, ताकि यह सिर्फ एक भरोसेमंद कैमरा शटर की तरह काम करे.

यानी iPhone 18 Pro एक बेहतर परफॉर्मेंस, दमदार कैमरा, लंबी बैटरी लाइफ और साफ-सुथरा डिज़ाइन वाला सबसे मजबूत Pro iPhone बन सकता है.