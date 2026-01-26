Amazon Sale: किसी पर 55 तो किसी पर 70 हजार की छूट, फोल्डेबल फोन पर चल रही छप्परफाड़ छूट

Amazon Sale Foldable Phones: अगर आपसे कहें कि किसी फोन पर 55 हजार तो किसी पर 45 हजार की छूट मिल रही है, तो क्या विश्वास करेंगे? नहीं ना. पर यह एकदम सटीक खबर है. छूट मिल रही है प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन्स पर. अमेजन की रिपब्लिक डे सेल भले ही पूरी हो गई हो, लेकिन प्रीमियम और फोल्डेबल फोंस पर ऑफर्स की बारिश भी हो रही है. सैमसंग, गूगल और मोटोरोला जैसे बड़े ब्रांड्स के फोंस पर 55 से 60 हजार रुपये तक की भारी बचत हो रही है.

इन डील्स ने उड़ाए सबके होश

सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड 5

7.6 इंच की बड़ी डिस्प्ले और Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर वाले इस फोन की कीमत बहुत कम हो गई है. 1 लाख 60 हजार रुपये वाला यह फोन अब 1 लाख 5 हजार रुपये में मिल रहा है.

सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 4

इस फोन की असली कीमत 1 लाख 7 हजार रुपय है. पर डील में यह फोन सिर्फ और सिर्फ 45 हजार रुपये में मिल रहा है. स्टाइलिश, पॉकेट-फ्रेंडली और प्रीमियम फील देने वाला यह फोन फ्लिप लवर्स के लिए बेस्ट है.

गूगल पिक्सल 9 प्रो फोल्ड

अगर आपको क्लीन एंड्रॉयड और बेहतरीन AI फीचर्स चाहिए तो यह फोन शानदार है. असली कीमत 1.72 लाख रुपये है. सेल प्राइस 1.03 लाख रुपये है. यानी सीधे 69 हजार रुपये की सीधी बचत.

मोटोरोला Razr 60 अल्ट्रा

स्मूथ डिस्प्ले और 16GB रैम वाला यह फोन टेक लवर्स के बीच बहुत फेमस है. इसकी असली कीमत 1.09 लाख रुपये, जबकि सेल प्राइस 80 हजार रुपये है. सीधे आपको 30 हजार से ज्यादा की बचत हो रही है.

सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप्स 5G AI

अपनी कमाल की स्पीड के लिए युवाओं के बीच इस फोन ने अलग ही जगह बनाई है. 1 लाख 3 हजार रुपये वाला ये धांसू फोन अब 45% ऑफ पर 56 हजार 300 रुपये का मिल रहा है. ग्राफिक्स कार्ड के साथ 8जीबी रैम और 256 जीबी की स्टोरेज इसमें मिलती है.

इन डिस्काउंट्स के साथ ही आप आईसीआईसीआई बैंक और अमेजन पे कार्ड पर बैंक ऑफर्स, एक्सचेंज बोनस और नो कॉस्ट ईएमआई जैसी सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं. एक बात ध्यान रखें यह ऑफर्स लिमिटेड स्टॉक तक ही सीमित हैं. अगर आपने अब देरी की तो कीमतें फिर से बढ़ सकती हैं और मौका हाथ से निकल सकता है.