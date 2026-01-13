iPhone 17 Pro और Pro Max मिल रहा है ₹9,500 सस्ता, iPhone Air पर भी भारी Discount...मिस न करें ये Sale

iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max पर कोई 1 या 2 हज़ार नहीं बल्कि सीधा 9,500 हजार रुपये का भारी डिस्काउंट मिल रहा है. इतना ही नहीं, iPhone Air भी लगभग इतने ही दाम कम होने वाले हैं. ये सब आपको मिल रहा है Amazon Great Republic Day Sale 2026 में, जो कि शुरू होने वाली है 16 जनवरी से. इस सेल में फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स और पॉपुलर गैजेट्स पर जबरदस्त छूट मिलने वाली है.

iPhone 17 Pro Max पर छूट

Amazon Republic Day Sale में इस बार सबकी नजर Apple की नई iPhone 17 सीरीज़ पर है. Amazon के रिपब्लिक डे सेल पेज से मिले शुरुआती हिंट के मुताबिक iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और नया iPhone Air पहले से काफी ज्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है. इस सेल में iPhone 17 Pro Max, जो आमतौर पर ₹1,49,900 की कीमत पर बिकता है, लगभग ₹1,40,400 में मिल सकता है. यानी इसकी कीमत में करीब ₹9,500 तक की सीधी कटौती देखने को मिल सकती है.

iPhone 17 Pro भी सस्ता

iPhone 17 Pro की बात करें तो इसकी कीमत ₹1,34,900 है, लेकिन सेल के दौरान इसके करीब ₹1,25,400 में मिलने की उम्मीद है. इस तरह इसमें लगभग ₹9,500 तक की गिरावट देखी जा सकती है.

iPhone Air पर भी ऑफर

Apple का सबसे पतला फोन यानी iPhone Air भी Republic Day Sale में सस्ता हो सकता है. इसकी मौजूदा कीमत करीब ₹99,000 है, लेकिन सेल के दौरान यह लगभग ₹91,249 में मिल सकता है. हल्का डिजाइन और प्रीमियम लुक लोगों को काफी पसंद आता है.

बैंक ऑफर्स भी ज्यादा

Amazon इस सेल में SBI क्रेडिट कार्ड यूज़र्स को 10 प्रतिशत तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलने की उम्मीद है, जो EMI ट्रांजैक्शन पर भी लागू हो सकता है. इसके अलावा चुनिंदा डिवाइसेज़ पर कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर्स भी दिए जाएंगे, जिससे iPhone 17 सीरीज़ को और भी कम कीमत में खरीदा जा सकेगा.

बता दें, Amazon Great Republic Day Sale 2026 में सिर्फ Apple ही नहीं, बल्कि OnePlus, Samsung और अन्य बड़े स्मार्टफोन ब्रांड्स पर भी भारी छूट मिलने वाली है.