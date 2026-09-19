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भारत के नाम पहला गोल्ड मेडल, 15 साल के निशानेबाज ने इटली को हराकर रचा इतिहास

भारत के युगन शक्तिवेल मुथुकुमार ने ISSF जूनियर वर्ल्ड कप शॉटगन में ट्रैप मेन्स जूनियर इवेंट में गोल्ड मेडल जीता.

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भारत के नाम पहला गोल्ड मेडल, 15 साल के निशानेबाज ने इटली को हराकर रचा इतिहास
ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में भारत को मिला पहला गोल्ड मेडल
IANS

भारत के युगन शक्तिवेल मुथुकुमार ने शुक्रवार को ISSF जूनियर वर्ल्ड कप शॉटगन में ट्रैप मेन्स जूनियर इवेंट में गोल्ड मेडल जीता. 15 साल के इस निशानेबाज ने कड़े मुकाबले वाले फाइनल में 27 टारगेट हिट किए और इटली के फ्रांसेस्को टैनफोग्लियो को एक हिट से पीछे छोड़ दिया. टैनफोग्लियो ने 26 हिट के साथ सिल्वर मेडल जीता, जबकि इटली के ही सिमोन रोंसेन ने 21 टारगेट के साथ ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया.

इससे पहले, युगन ने मेडल राउंड में पहुंचने के लिए शानदार संयम दिखाया. उन्होंने पांच राउंड (22, 22, 24, 23, 23) में 114 का क्वालिफिकेशन स्कोर बनाया और संयुक्त रूप से छठे स्थान पर रहे. आखिरी क्वालिफिकेशन स्पॉट के लिए हुए शूट-ऑफ में, भारतीय शूटर ने हिम्मत बनाए रखी और स्पेन के एडुआर्ड सालिच्स को 2-1 से हराया.

टूर्नामेंट में भारत का पहला गोल्ड मेडल

फाइनल में छठे स्थान से शुरुआत करते हुए, युगन ने एलिमिनेशन स्टेज के दौरान लगातार अच्छा प्रदर्शन किया. उन्होंने आखिरी दौर में निर्णायक हिट लगाए और कड़े मुकाबले में आगे रहते हुए टूर्नामेंट में भारत का पहला मेडल जीता. स्पेन के जोस बैरेरो 15 हिट के साथ चौथे स्थान पर रहे, जबकि इटली के एंड्रिया डायना, जो 120 के स्कोर के साथ क्वालिफिकेशन स्टेज में टॉप पर थे, 11 टारगेट के साथ पांचवें स्थान पर रहे.

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