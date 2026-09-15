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इन 5 स्पर्धाओं में एशियन गेम्स में पदक जीत सकता है भारत, जानें कौन से हैं खेल, कौन हैं खिलाड़ी

कुछ ही दिन बाद एशियन गेम्स भी शुरू हो रहे गेम्स में इस बार दल की संख्या भले ही अलग वजहों से कम हों, लेकिन खिलाड़ियों से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं

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इन 5 स्पर्धाओं में एशियन गेम्स में पदक जीत सकता है भारत, जानें कौन से हैं खेल, कौन हैं खिलाड़ी
कॉमनवेल्थ में कुश्ती शामिल नहीं थी, लेकिन अब अंतिम पंघाल सहित बाकी पहलवानों से काफी उम्मीदें हैं
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एशियन गेम्स 2026 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. कुछ दिन बाद ही 19 सितंबर से जापान के आइची-नागोया में भारत के 503 खिलाड़ी मेडल के लिए जोर लगाते हुए नजर आएंगे. भारत इस बार कुल 35 खेलों में हिस्सा लेने वाला है. और अलग-अलग खेलों के दल में कई स्टार खिलाड़ी बड़ी उम्मीदों के साथ मेगा इवेट में हिस्सा लेने गए हैं. सभी को उम्मीद ही नहीं बल्कि भरोसा है कि कुछ खेलों में तो देश के लिए पदक जरूर आएंगे.  आइए ऐसे ही पांच खेलों के बारे में आपको बताते हैं.

एथलेटिक्स: एशियन गेम्स के इतिहास में भारत ने सबसे ज्यादा मेडल एथलेटिक्स में हासिल किए हैं. इस खेल में भारत ने एशियन गेम्स के 19 संस्करण में अब तक कुल 85 गोल्ड, 102 सिल्वर और 96 ब्रॉन्ज समेत कुल 283 मेडल जीते हैं. नीरज चोपड़ा की गैरमौजूदगी के बावजूद इस खेल में भारत को मुरली श्रीशंकर, गुलवीर सिंह, अविनाश साबले, तजिंदरपाल सिंह, पारुल चौधरी, राजेश रमेश और रोहित यादव से मेडल की उम्मीद होगी.

निशानेबाजी: एथलेटिक्स के बाद एशियन गेम्स के इतिहास में भारत को सबसे ज्यादा कामयाबी इसी खेल में मिली है. भारतीय खिलाड़ी हर बार की तरह इस बार भी निशानेबाजी में देश को ज्यादा से ज्यादा मेडल दिलाने का प्रयास करेंगे. निशानेबाजी में भारत ने अब तक कुल 80 मेडल जीते हैं, जिसमें 16 गोल्ड, 30 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं. पिछले एशियन गेम्स में निशानेबाजी में भारत ने कुल 22 मेडल जीते थे. इस खेल में मनु भाकर को भारत की सबसे बड़ी उम्मीद माना जा रहा था. मनु के अलावा, ईशा सिंह, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, आशी चौकसे, सुरुचि से भी मेडल की आस होगी.

रेसलिंग: भारत को रेसलिंग से भी एशियन गेम्स 2026 में कई मेडल की उम्मीद होगी. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में रेसलिंग के खेल को शामिल नहीं किया था, ऐसे में भारतीय पहलवान एशियन गेम्स में दमदार प्रदर्शन करने को बेकरार होंगे. एशियन गेम्स के इतिहास में भारत ने इस खेल में अब तक कुल 65 मेडल जीते हैं, जिसमें 11 गोल्ड, 15 सिल्वर और 39 ब्रॉन्ज मेडल शामिल रहे हैं. अमन सहरावत, अंतिम पंघाल, दीपक पूनिया, मनीषा, सुजीत कलकल इस खेल में देश के लिए मेडल लाने की सबसे बड़ी उम्मीद होंगे.

बॉक्सिंग: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए भारतीय मुक्केबाजों ने एशियन गेम्स 2026 के लिए नई उम्मीद जगा दी है. कॉमनवेल्थ गेम्स गई भारतीय मुक्केबाजी टीम का हर सदस्य मेडल लेकर आया था. महिला मुक्केबाज साक्षी चौधरी, प्रीति पवार, लवलीना बोरगोहेन से दमदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी. वहीं, जादुमणि सिंह, सचिन सिवाच, अंकुश और नरेंद्र बेरवाल मेडल लाने के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं.

क्रिकेट: एशियन गेम्स 2026 में क्रिकेट को शामिल किया गया है। भारतीय मेंस और विमेंस क्रिकेट टीम के मजबूत स्क्वॉड और हालिया प्रदर्शन को देखते हुए इस खेल में मेडल पक्का माना जा रहा है. हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में हाल ही में एशिया कप जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम 18 सितंबर को टूर्नामेंट में अपना पहला मैच खेलेगी. वहीं, पुरुष क्रिकेट टीम 28 सितंबर को अपना पहला मैच खेलेगी. पिछले एशियन गेम्स में भारत की पुरुष और महिला टीम ने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया था.

(IANS)

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