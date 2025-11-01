विज्ञापन
आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ पर सीएम नायडू ने जताया दुख, जानें क्या कुछ कहा

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा वेंकटेश्वर मंदिर में हुई भगदड़ से मुझे बहुत दुख हुआ है. यह बहुत दुखद है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई. मैं पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं.’’

  • आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ से 10 लोगों की मौत और कई घायल
  • मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दो मिनट का मौन रखा और श्रद्धांजलि दी
  • सीएम ने कहा कि पुलिस को पहले सूचना मिलने पर श्रद्धालुओं की कतारों को नियंत्रित किया जा सकता था
श्रीकाकुलम:

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ मचने से 10 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए. इस दुखद हादसे पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दुख जाहिर किया है. मुख्यमंत्री नायडू ने श्री सत्य साईं जिले के पेद्दान्नवारीपल्ली में गरीबों की सेवा के लिए आयोजित एक कार्यक्रम कहा कि भगदड़ में इतने लोगों की मौत दुखद है. हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की.

सीएम नायडू भगदड़ पर क्या कुछ बोले

सीएम चंद्रबाबू नायडू ने शोक व्यक्त करने के लिए 2 मिनट का मौन रखा और सार्वजनिक मंच पर उपस्थित लोगों के साथ मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की. इसके साथ ही सीएम नायडू ने कहा कि अगर पुलिस को पहले से सूचित किया जाता, तो कतारों में खड़े श्रद्धालुओं को नियंत्रित करने का अवसर मिलता. सरकार जहां सबकी जान बचाने की कोशिश कर रही है, वहीं कुछ निजी लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि भगदड़ जैसी घटनाएं हो रही हैं.

डीएसपी ने क्या कुछ बताया

काशीबुग्गा उपमंडल प्रभारी डीएसपी लक्ष्मण राव ने बताया कि भगदड़ दोपहर करीब 11:30 बजे काशीबुग्गा शहर के वेंकटेश्वर मंदिर में हुई. श्रीकाकुलम के जिलाधिकारी स्वप्निल दिनकर पुंडकर ने ‘पीटीआई-भाषा' से कहा, “कुल 10 लोगों की मौत हुई है. इनमें से सात की मौत घटनास्थल पर और तीन की मौत इलाज के दौरान हुई.” उन्होंने बताया कि मृतकों में अधिकतर महिलाएं शामिल हैं. गृह मंत्री वी. अनीता ने कहा कि इस घटना में कम से कम पांच लोग घायल हुए हैं.

कैसे हुई भगदड़

डीएसपी ने बताया कि मृतकों में कम से कम सात की उम्र 35-40 वर्ष के बीच है. गृह मंत्री के अनुसार, मंदिर पहली मंजिल पर ऊंचाई पर स्थित है और जब श्रद्धालु चढ़ रहे थे, तो रेलिंग टूट गई, जिससे एक कोने में खड़े लोग गिर गए और कुछ लोग उनके ऊपर गिर पड़े. यह जिक्र करते हुए कि काशीबुग्गा वेंकटेश्वर मंदिर एक निजी मंदिर है और धर्मस्व विभाग के अधीन नहीं है, अनीता ने कहा कि हर शनिवार को यहां 1,500 से 2,000 श्रद्धालुओं का आना आम बात है. उन्होंने कहा कि शनिवार को एकादशी और कार्तिक मास का अवसर होने के कारण मंदिर में भारी भीड़ उमड़ने से यह घटना हुई.

