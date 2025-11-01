विज्ञापन
आने-जाने का एक ही था रास्ता... आंध्र प्रदेश के मंदिर में कैसी मची भगदड़, जानें टॉप अपडेट्स

Andhra Pradesh Venkateswara Temple Stampede Top 10 Updates:भगदड़ का मंजर दिल दहला देने वाला है. इस हादसे में 12 लोगों की मौत हुई है. कुछ श्रद्धालु मंदिर परिसर में बेसुध पड़े हैं. कुछ श्रद्धालु सीपीआर देकर उनकी सांसें लौटाने की कोशिश कर रहे हैं.

आने-जाने का एक ही था रास्ता... आंध्र प्रदेश के मंदिर में कैसी मची भगदड़, जानें टॉप अपडेट्स
  • आंध्र प्रदेश के काशीबुग्गा में वेंकटेश्वर मंदिर में भारी भीड़ की वजह से भगदड़ हुई.
  • मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना को अत्यंत दुखद बताया और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की.
  • वेंकटेश्वर मंदिर हादसे में 12 लोगों की मौत हुई है, कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं
Andhra Pradesh Venkateswara Temple Stampede Top 10 Updates:आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा स्थित वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ हुई है. इस हादसे में 10 श्रद्धालुओं की जान चली गई है. कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और इसे बेहद हृदयविदारक बताया है.  मुख्यमंत्री नायडू ने कहा कि वेंकटेश्वर मंदिर जैसे पवित्र स्थल पर हुई यह दुर्घटना अत्यंत दुखद है और इससे वे व्यक्तिगत रूप से भी व्यथित हैं. उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस कठिन समय में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है. अब जानकारी आई है कि इस मंदिर ाक निर्माण पूरा नहीं हुआ था और आने-जाने का एक ही रास्ता था. जानिए इस दर्दनाक हादसे पर क्या बड़े अपडेट सामने आए हैं...

  1. भगदड़ कब और कहां हुई: आंध्र प्रदेश काशीबुग्गा उपमंडल प्रभारी डीएसपी लक्ष्मण राव ने बताया कि भगदड़ दोपहर करीब 11:30 बजे काशीबुग्गा शहर के वेंकटेश्वर मंदिर में हुई.  
  2. कितने लोग घायल, कितनी मौतें: श्रीकाकुलम के जिलाधिकारी स्वप्निल दिनकर पुंडकर के मुताबिक 10 लोगों की मौत हुई है. इनमें से सात की मौत घटनास्थल पर और तीन की मौत इलाज के दौरान हुई.   
  3. मरने वालों में कौन: मृतकों में अधिकतर महिलाएं शामिल हैं. मृतकों में कम से कम सात की उम्र 35-40 साल के बीच है.
  4. हादसा कैसे हुआः मंदिर पहली मंजिल पर ऊंचाई पर स्थित है और जब श्रद्धालु चढ़ रहे थे, तो रेलिंग टूट गई, जिससे एक कोने में खड़े लोग गिर गए और कुछ लोग उनके ऊपर गिर पड़े. मंदिर का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ था.
  5. वेंकटेश्वर मंदिर की कहानी: काशीबुग्गा वेंकटेश्वर मंदिर एक निजी मंदिर है और धर्मस्व विभाग के अधीन नहीं है. हर शनिवार को यहां 1,500 से 2,000 श्रद्धालुओं का आना आम बात है.
  6. मंदिर में भीड़ क्यों बढ़ी: शनिवार को एकादशी और कार्तिक मास का अवसर होने के कारण मंदिर में भारी भीड़ उमड़ने से यह घटना हुई. 
  7. किसने क्या कहाः आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा 'श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा वेंकटेश्वर मंदिर में हुई भगदड़ से मुझे बहुत दुख हुआ है. यह बहुत दुखद है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई. मैं पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं.'

पूरी स्टोरी पढ़ें

