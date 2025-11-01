विज्ञापन
4 महीने पुराना 'मिनी तिरुपति' मंदिर, पहुंची 25 हजार की भीड़... जानें वेंकटेश्वर मंदिर में कैसे मची भगदड़

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के वेंकटेश्वर मंदिर में मची भगदड़ में आज 10 लोगों की मौत हो गई. जानें इस क्यों इतना बड़ा हादसा हुआ.

  • आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में निर्माणाधीन वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ में दस लोगों की मौत हुई है.
  • मंदिर की केवल एक ही एंट्री और एग्जिट होने के कारण श्रद्धालु संकरी जगह में फंस गए थे.
  • मंदिर को 80 वर्षीय हरिमुकुंद पांडा ने अपनी जमीन पर बनवाया था और इसे चार महीने पहले खोला गया था
आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के वेंकटेश्वर मंदिर में आज मची भगदड़ में कई बड़े खुलासे हुए हैं. मंदिर का अभी निर्माण ही चल रहा था. यही नहीं मंदिर की एक ही एग्जिट और एंट्री थी. ये सब ऐसे कारण रहे, जिसके कारण इस भगदड़ में 10 लोगों की मौत हुई है.  राज्य सरकार के सूत्रों ने बताया कि हरिमुकुंद पांडा नामक 80 साल के शख्स ने ये मंदिर बनवाया था. उन्होंने अपनी जमीन पर भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर को बनवाया. इस मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए 4 महीने पहले ही खोला गया था. इस मंदिर को 'मिनी तिरुपति' के नाम से जाना जा रहा था. 

एकादशी पूजा के लिए जुटी थी भीड़

आज एकादशी पूजा की भीड़ थी, जिसके कारण मंदिर में काफी श्रद्धालु थे. इसके अलावा मंदिर में जाने और आने का रास्ता काफी संकरा था. इसकी कारण दुर्घटना हुई. इसी रास्ते में सैकड़ों श्रद्धालु फंस गए जो बाद में हादसे में बदल गया. सूत्रों ने बताया कि मंदिर प्रशासन ने स्थानीय प्रशासन को इस बारे में जानकारी तक नहीं दी थी. इसलिए मंदिर में भीड़ के नियंत्रण की कोई व्यवस्था नहीं थी. सैकड़ों श्रद्धालु एकादशी पूजा पर मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे.

सरकार नहीं रखती थी इस मंदिर का रखरखाव

धार्मिक मामलों के मंत्री ए रामनारायण रेड्डी ने बताया कि इस मंदिर का रखरखाव सरकार नहीं करती है. इस मंदिर में 2,000 से 3,000 की क्षमता है. लेकिन आज एकादशी होने के कारण 25 हजार श्रद्धालु यहां आ गए. इतने श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था नहीं की गई थी. न ही सरकार को जानकारी दी गई थी. यही कारण है कि ये हादसा हुआ है.

राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने हादसे पर जताया दुख

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में शनिवार को भगदड़ मचने से श्रद्धालुओं की मौत पर दुख व्यक्त किया.प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने मृतकों के परिजनों को दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है. अधिकारियों के अनुसार श्रीकाकुलम स्थित काशीबुग्गा के वेंकटेश्वर मंदिर में पूर्वाह्न करीब 11:30 बजे भगदड़ मचने से कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. मृतकों में अधिकतर महिलाएं हैं.

मुर्मू ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में हुई दुखद घटना में लोगों की मौत की खबर सुनकर स्तब्ध हूं. मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं.'

प्रधानमंत्री मोदी ने ‘एक्स' पर लिखा, 'आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ मचने की घटना से दुखी हूं. अपने प्रियजन को खोने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं. घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं. इस बीच प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक बयान में कहा कि इस त्रासदी में जान गंवाने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी.पीएमओ ने कहा कि घायलों को 50-50 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे।

