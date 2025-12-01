कर्नाटक : घर के बाहर खड़ी 4 साल की बच्ची को कार ने कुचला, चमत्कारिक रूप से बची जान

कर्नाटक के नेलमंगला की वीवर्स कॉलोनी से एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है, जहां घर के बाहर खड़ी चार साल की बच्ची को एक कार ने रौंद दिया. लेकिन खुशकिस्मती ये रही कि बच्ची बच्ची की जान बच गई, लेकिन इस दौरान बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है. यह घटना तब हुई जब बच्ची, जो शशि और सिद्धलिंगैया की बेटी है. घर के गेट से बाहर निकलकर दरवाजे के पास खड़ी थी, तभी एक कार लेन में मुड़ते हुए सीधे घर की ओर आई.

CCTV में कैद खौफनाक पल

इस हादसे की जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, उसमें बिल्कुल साफ दिख रहा है कि बच्ची घर से बाहर निकलती है और कुछ ही सेकंड बाद कार उसकी ओर बढ़ती है. ड्राइवर को शायद बच्ची की मौजूदगी का अंदाजा नहीं था और गाड़ी सीधे उसके ऊपर से गुजर जाती है. कार के पहिए बच्ची के ऊपर से गुजर गए, लेकिन किस्मत से उसकी जान बच गई. हादसे के बाद बच्ची की चीख सुनकर माता-पिता घर से बाहर दौड़े.

गंभीर चोटें, अस्पताल में भर्ती

इस हादसे में बच्ची के चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं. उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. हैरानी की बात यह है कि हादसे के बाद कार ड्राइवर रुका नहीं और मौके से फरार हो गया. नेलमंगला ट्रैफिक पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस ने बताया कि आगे की जांच जारी है.