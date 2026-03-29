मां-बहन और भांजे का काटा गला, खुद भी की खुदकुशी की कोशिश... बेंगलुरु में कर्ज के जाल ने परिवार को उजाड़ा

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरू में बेटे ने अपने ही परिवार के तीन लोगों का गला रेत दिया. उसके बाद खुद भी सुसाइड की कोशिश की. जहां उसकी उसकी बहन और मां की मौत हो गई, जबकि वह खुद और भांजा जिंदगी और मौत की जंग से लड़ रहा है. मृतकों की पहचान आशा (55) और उनकी बेटी वर्षिता (34) के रूप में हुई है. जबकि बेटा मोहन गौड़ा (32) और वर्षिता के बेटे मयंक (11) को गंभीर चोटें आई हैं. उनका पिलाहल इलाज चल रहा है.

मामला बेंगलुरु के बाहरी इलाके में अनेकल तालुक के अत्तिबेले के पास मल्लेनाहल्ली का है. पुलिस के अनुसार, मोहन ने कथित तौर पर अपनी मां, बहन और भांजे का गल रेता था. उसके बाद खुद ने भी गला रेतने की कोशिश की. घटना का पता तब चला जब परिवार ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उन्होंने बताया कि बढ़ते कर्ज के बोझ ने उन्हें यह चरम कदम उठाने पर मजबूर कर दिया. यह वीडियो रिश्तेदारों को भेजा गया, जो तुरंत घर की ओर भागे.