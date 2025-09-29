विज्ञापन
विशेष लिंक

कोटा में बनेगा दुनिया का सबसे ऊंचा रावण का पुतला, दहन के साथ दर्ज होगा वर्ल्ड रिकॉर्ड

कोटा के नाम इस कीर्तिमान को दर्ज करने के लिए इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि रावण दहन के दिन कोटा आएंगे.

Read Time: 3 mins
Share
कोटा में बनेगा दुनिया का सबसे ऊंचा रावण का पुतला, दहन के साथ दर्ज होगा वर्ल्ड रिकॉर्ड
कोटा में बना सबसे ऊंचा रावण का पुतला
Rajasthan:

देश भर में 2 अक्टूबर को दशहरा का त्योहार मनाया जाएगा. इसकी तैयारियां भी जोर शोर से की जा रही है. दशहरा के दिन विजयादशमी के रूप में रावण दहन का आयोजन जगह-जगह होते हैं. हालांकि कुछ स्थानों पर रावण दहन चर्चाओं का विषय होता है. ऐसे ही चर्चाओं में कोटा का रावण दहन चर्चाओं में आ गया है. क्योंकि यहां दुनिया का सबसे ऊंचा रावण का पुतला तैयार किया गया है. बताया जा रहा है कि इस उपलब्धि के लिए कोटा का नाम एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉड में दर्ज होगा.

215 फीट ऊंचा रावण का पुतला होगा तैयार

कोटा के 132वें राष्ट्रीय मेला दशहरा- 2025 में 2 अक्टूबर को दहन किए जाने के लिए रावण का 215 फीट का पुतला तैयार किया गया है. यह दुनिया भर में अब तक बने रावण के पुतलों में सबसे ऊंचा है. मेला समिति अध्यक्ष विवेक राजवंशी ने बताया कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सुझावों के अनुसार कोटा दशहरा मेला को भव्य और आकर्षक बनाने के लिए कईं नवाचार किए गए हैं. मेले में परंपरा और आधुनिकता का संगम करते हुए विभिन्न इवेंट भी शामिल किए गए हैं. मेला दशहरा में अब तक 72 से 75 फीट के रावण के पुतले बनते आए हैं. परन्तु लोकसभा स्पीकर बिरला की मंशा के अनुरूप इस बार 215 फीट का रावण का पुतला बनकर तैयार हो गया है. यह विश्व का अब तक का सबसे ऊंचा रावण का पुतला है. इस कीर्तिमान का रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी की गई है. 

कोटा के नाम इस कीर्तिमान को दर्ज करने के लिए इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि रावण दहन के दिन कोटा आएंगे. वे अपने मापदंडों के अनुरूप पुतले को मापने की प्रक्रियाएं कर सर्टिफिकेट उसी दिन प्रमाण पत्र सौंपेंगे.

निगम के अभियंताओं ने किया मेजरमेंट 

पहले नगर निगम के अभियंताओं की टीम ने आज को पुतला खड़ा करने की प्रक्रिया से पहले पुतले का ड्रोन से मेजरमेंट किया गया. प्रारंभिक नाप-जोख में यह 215 फीट से भी अधिक ऊंचा पाया गया है. 

अभी दिल्ली के नाम है रिकॉर्ड 

उल्लेखनीय है कि अभी दिल्ली के नाम 210 फीट का रावण का पुतला बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है. यहां वर्ष 2024 में जलाए गए रावण के पुतले को विश्व का सबसे ऊंचा पुतला घोषित किया गया है. इससे पहले 2019 में चंडीगढ़ में भी 221 फीट का पुतला बनाया गया था, लेकिन यह पुतला खड़ा नहीं हो पाया जिस कारण वह विश्व कीर्तिमानों की सूची में शामिल नहीं किया जा सका था.

यह भी पढ़ेंः राजस्थान के नागौर में धरती के नीचे मिला सफेद सोने का इतना बड़ा खजाना.. चीन का होगा गेम ओवर

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kota Ravana Effigy, Biggest Ravana Statue, Kota Ravana Dahan, Rajasthan News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com