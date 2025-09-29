कोटा में दो मुस्लिम लड़कियों के आरोप, मुसलमान होने की वजह से गरबा में नहीं जाने दिया

राजस्थान के कोटा की दो मुसलमान लड़कियों का वीडियो वायरल हो रहा है. ये लड़कियां कोटा शहर में स्थित छप्पन भोग ग्राउंड पर चल रहे गरबा में भाग लेने गई थीं. लेकिन आयोजकों ने उनके धर्म के आधार पर उन्हें प्रवेश देने से इनकार कर दिया. लड़कियों का कहना है कि उन्हें पैसे देकर इसका पास खरीदा था. उनका कहना है कि पास बेचते समय उन्हें इस तरह की कोई बात नहीं बताई गई कि गैर सनातनियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा. उनका कहना था कि अगर उन्हें पहले ही बता दिया गया होता तो वो पास ही नहीं खरीदतीं.

इन वीडियो को इन्हीं दोनों लड़कियों ने सोशल मीडिया पर वायरल किया है. इसमें से एक में वह कह रही हैं कि आयोजकों ने उनके पास के पैसे वापस लौटा दिए हैं लेकिन उनकी बहुत इंसल्ट की गई है.

लड़कियों ने क्या आरोप लगाए हैं

वायरल वीडियो में एक लड़की कहती है कि जब मुसलमान लड़कियों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है तो हमें पास क्यों दिए गए. वहीं दूसरी लड़की ने कहा कि कोटा का नाम देश में शिक्षा नगरी के रूप में विख्यात है, लेकिन यहां क्या शिक्षा दी जा रही है कि मुस्लिमों को गरबा के पांडाल में इंट्री नहीं दी जाएगी. उनका कहना है कि मुसलमानों को इंट्री न देने वाली बात पास पर भी लिखी जानी चाहिए थी. लड़की का कहना है कि यह जानने के बाद भी वहां आतीं. अगर उन्होंने पास बेचते वक्त यह बता दिया होता कि इसमें गैर सनातनियों का प्रवेश प्रतिबंधित है तो वो बिल्कुल नहीं आतीं. उनका कहना था कि गैर सनातनी का पैसा लेना आयोजकों को बुरा नहीं लगा, लेकिन प्रवेश नहीं दे रहे हैं. उनका कहना था कि ऐसा नहीं है कि केवल उनके साथ ही ऐसा हुआ है. उनका कहना था कि ऐसा दो-तीन और लोगों के साथ हुआ है. दोनों में से एक लड़की कहती है कि 2025 में भी इन लोगों की सोच बहुत घटिया है.

आयोजकों ने लौटाया पैसा

एक दूसरे में वीडियो में ये लड़कियां बताती हैं कि उन्हें वहां से भगा दिया गया है. उनका कहना है कि उन्हें उनकी औकात बता दी गई है कि अगर तुम मुस्लिम है तो तुम्हें भगा दिया जाएगा और अंदर जाकर केवल गैर मुस्लिम ही गरबा कर सकते हैं. लड़कियों का कहना है कि काफी बेइज्जत करने के बाद उनका पैसा आयोजकों ने वापस कर दिया है. उनका कहना था कि पास पर तमाम तरह की बातें लिखी हुई हैं, ऐसे में एक लाइन और लिख देते कि गैर सनातनी का प्रवेश वर्जित है तो हम पास ही नहीं खरीदते. उनका कहना है कि वो गरबा की एक महीने से तैयारी कर रही थीं. दोनों लड़कियों का कहना था कि वो पहली बार गरबा करने नहीं आई हैं, वो हर साल गरबा करती थीं.

