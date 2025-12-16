500 रुपये के नकली नोट के साथ राजस्थान में तीन गिरफ्तार, बरामद हुए फेक 86500 रुपये

देश में जाली नोटों का दौर फिर से चल चुका है. देश के कई राज्यों में जाली नोटों की खबरें सामने आ रही है. वहीं अब राजस्थान में नए 500 रुपये के जाली नोट पकड़े गए हैं. राजस्थान के नागौर पुलिस ने जयपुर पुलिस के इनपुट पर जाली नोट गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. उनके पास से 500 रुपये के 173 नकली नोट बरामद हुए. पुलिस अब मामले में नेटवर्क की जांच कर रही है. पुलिस थाना कोतवाली नागौर की टीम ने जयपुर पुलिस के इनपुट और मुखबिर की सूचना के आधार पर 15 दिसंबर 2025 को वीर तेजा कॉलोनी नागौर में दबिश देकर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया.

पुलिस कार्रवाई के दौरान आरोपियों की तलाशी ली गई, जिसमें 500 रुपये के 173 जाली नोट बरामद हुए. बरामद नकली नोटों की कुल कीमत 86,500 रुपये आंकी गई है. पुलिस ने सभी नोटों को जब्त कर लिया है और मामले में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

अभियान के तहत हुई कार्रवाई

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा (आईपीएस) के निर्देश पर असामाजिक तत्वों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी और वृत्ताधिकारी धर्म पूनिया के पर्यवेक्षण में थानाधिकारी वेदपाल शिवराण मय टीम ने सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई को अंजाम दिया.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान

पुलिस ने जिन तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनमें अजय सिंह पुत्र कल्याण सिंह, उम्र 36 वर्ष, निवासी एफसीआई गोदाम के पास नागौर, अशोक पुत्र हुकमाराम, उम्र 23 वर्ष, निवासी वीर तेजा कॉलोनी नागौर और जगदीश पुत्र नरपतराम, उम्र 26 वर्ष, निवासी वीर तेजा कॉलोनी नागौर शामिल हैं.

जयपुर में बरामद हुए थे नकल नोट

नागौर कोतवाल वेदपाल ने बताया कि जयपुर में हुए नकली नोट प्रकरण की कार्यवाही के बाद पुलिस कोतवाली नागौर को सूचना मिली थी कि उनके कुछ साथी नागौर में हैं . जयपुर से मिले इस इनपुट के बाद कोतवाली पुलिस चैप्टर सहित हरकत में आई और तुरंत ही चिन्हित स्थानों पर दबिश देते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, और उनके पास से नकली नोट भी बरामद किए गए हैं. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि उनके साथ और कौन-कौन शामिल हैं और कितने रुपए अभी तक यह नकली नोट चला चुके हैं इस बारे में भी पड़ताल की जा रही है . इस पूरे प्रकरण की जांच रोल थाना अधिकारी को सौंप दी गई है जो कि आगामी जांच करने के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे.

