विज्ञापन
विशेष लिंक

500 रुपये के नकली नोट के साथ राजस्थान में तीन गिरफ्तार, बरामद हुए फेक 86500 रुपये

नागौर की टीम ने जयपुर पुलिस के इनपुट और मुखबिर की सूचना के आधार पर 15 दिसंबर 2025 को वीर तेजा कॉलोनी नागौर में दबिश देकर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया.

Read Time: 3 mins
Share
500 रुपये के नकली नोट के साथ राजस्थान में तीन गिरफ्तार, बरामद हुए फेक 86500 रुपये
नागौर में नकली नोट
Rajasthan:

देश में जाली नोटों का दौर फिर से चल चुका है. देश के कई राज्यों में जाली नोटों की खबरें सामने आ रही है. वहीं अब राजस्थान में नए 500 रुपये के जाली नोट पकड़े गए हैं. राजस्थान के नागौर पुलिस ने जयपुर पुलिस के इनपुट पर जाली नोट गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. उनके पास से 500 रुपये के 173 नकली नोट बरामद हुए. पुलिस अब मामले में नेटवर्क की जांच कर रही है. पुलिस थाना कोतवाली नागौर की टीम ने जयपुर पुलिस के इनपुट और मुखबिर की सूचना के आधार पर 15 दिसंबर 2025 को वीर तेजा कॉलोनी नागौर में दबिश देकर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया.

पुलिस कार्रवाई के दौरान आरोपियों की तलाशी ली गई, जिसमें 500 रुपये के 173 जाली नोट बरामद हुए. बरामद नकली नोटों की कुल कीमत 86,500 रुपये आंकी गई है. पुलिस ने सभी नोटों को जब्त कर लिया है और मामले में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

अभियान के तहत हुई कार्रवाई 

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा (आईपीएस) के निर्देश पर असामाजिक तत्वों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी और वृत्ताधिकारी धर्म पूनिया के पर्यवेक्षण में थानाधिकारी वेदपाल शिवराण मय टीम ने सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई को अंजाम दिया.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 

पुलिस ने जिन तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनमें अजय सिंह पुत्र कल्याण सिंह, उम्र 36 वर्ष, निवासी एफसीआई गोदाम के पास नागौर, अशोक पुत्र हुकमाराम, उम्र 23 वर्ष, निवासी वीर तेजा कॉलोनी नागौर और जगदीश पुत्र नरपतराम, उम्र 26 वर्ष, निवासी वीर तेजा कॉलोनी नागौर शामिल हैं.

जयपुर में बरामद हुए थे नकल नोट

नागौर कोतवाल वेदपाल ने बताया कि जयपुर में हुए नकली नोट प्रकरण की कार्यवाही के बाद पुलिस कोतवाली नागौर को सूचना मिली थी कि उनके कुछ साथी नागौर में हैं . जयपुर से मिले इस इनपुट के बाद कोतवाली पुलिस चैप्टर सहित हरकत में आई और तुरंत ही चिन्हित स्थानों पर दबिश देते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, और उनके पास से नकली नोट भी बरामद किए गए हैं. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि उनके साथ और कौन-कौन शामिल हैं और कितने रुपए अभी तक यह नकली नोट चला चुके हैं इस बारे में भी पड़ताल की जा रही है . इस पूरे प्रकरण की जांच रोल थाना अधिकारी को सौंप दी गई है जो कि आगामी जांच करने के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे.

यह भी पढ़ेंः इंटरनेशनल डिजिटल फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड समेत 10 गिरफ्तार; 50 करोड़ का किया स्कैम!

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Fake Note, Rajasthan Fake Note, Nagaur Fake Note, Rajasthan News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com