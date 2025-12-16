राजस्थान के श्रीगंगानगर में भारत-पाक बॉर्डर के पास मिला संदिग्ध गुब्बारा, जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां

Rajasthan News: बीते कुछ समय से राजस्थान में सीमा पार पाकिस्तान से ड्रग तस्करी की कई घटनाएं सामने आई हैं. साथ ही ड्रोन के जरिए हथियार पाकिस्तान से राजस्थान में हथियार सप्लाई का भी पता चला था. अब राजस्थान के श्रीगंगानगर में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के पास पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) लिखा हुआ गुब्बारा मिलने से हड़कंप मच गया है. जानकारी के अनुसार, 30 एलएनपी इलाके के एक ढाणी के पास संदिग्ध गुब्बारा मिला है.

खेत में काम कर रहे किसानों ने देखा गुब्बारा

गुब्बारे को देख खेत में काम कर रहे किसानों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है. जानकारी के अनुसार, श्रीगंगानगर के 30 एलएनपी इलाके में एक ढाणी के पास संदिग्ध गुब्बारा मिला. यह गुब्बारा 30 एलएनपी स्थित विक्रम माझु की ढाणी के पास देखा गया, जिसे खेत में काम कर रहे किसान ने देखा.

पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा हुआ संदिग्ध गुब्बारा मिलने की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को सतर्कता के साथ जांच के दायरे में लिया. गुब्बारा सफेद और हरे रंग का है. उसका आकार ऐरोप्लेन नुमा बताया जा रहा है. गुब्बारे पर चांद और तारे के निशान बने हुए हैं, वहीं उस पर उर्दू भाषा में 'PIA' लिखा हुआ पाया गया है, जिसका फुलफॉर्म पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस होता है.

गुब्बारा कहां से आया, जांच में खुलेगा राज

पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है. ASI श्योपत सिंह ने बताया कि किसान की सूचना पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची. सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसी भी तरह का जोखिम न लेते हुए पुलिस ने गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया है. फिलहाल गुब्बारे के बारे में किसी भी प्रकार का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी, इसलिए संबंधित एजेंसियों से भी समन्वय कर जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि गुब्बारा कहां से आया और इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है.

