राजस्थान न्यायिक सेवा का रिजल्ट जारी, यूपी की मधुलिका यादव बनी टॉपर; 44 सफल उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट

राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा 2025 (RJS) का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. शुक्रवार (19 दिसंबर) को RJS का रिजल्ट जारी किया गया. इस परीक्षा में 44 खाली पदों की भर्ती थी जिस पर 44 कैंडिडेट का रिजल्ट जारी किया गया है. खास बात यह है कि RJS परीक्षा के रिजल्ट में टॉप 10 में 9 महिला उम्मीदवार शामिल है. जबकि टॉप 5 उम्मीदवारों में सभी महिलाएं हैं. राजस्थान की मधुलिका यादव ने राजस्थान न्यायिक सेवा 2025 में पहला स्थान प्राप्त किया है. यह मधुलिका यादव का दूसरा अटेम्प्ट था.

हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, मधुलिका यादव ने RAS परीक्षा में 205.5 अंक हासिल कर पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है. जबकि वहीं, प्रज्ञा गांधी 204 अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया. इसी तरह अंबिका राठौड़ ने 196 अंकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त करने में सफल रही.

RAS परीक्षा 2025 के टॉप पांच में महिला

मधुलिका यादव

प्रज्ञा गांधी

अंबिका राठौड़

आकांक्षा विशोक

मुस्कान गर्ग

RAS परीक्षा में 44 सफल कैंडिडेट

रैंक 1: मधुलिका यादव

रैंक 2: प्रज्ञा गांधी

रैंक 3: अंबिका राठौड़

रैंक 4: आकांक्षा विशोक

रैंक 5: मुस्कान गर्ग

रैंक 6: भरत जांगड़ा

रैंक 7: दीक्षा राज

रैंक 8: भव्या पोखरियाल

रैंक 9: प्रकृति घाटिया

रैंक 10: साक्षी शर्मा

रैंक 11: शुभम भाटी

रैंक 12: आशुतोष शर्मा

रैंक 13: चंदन बड़गुजर

रैंक 14: स्वाति जोशी

रैंक 15:जसप्रीत कौर

रैंक 16: लक्ष्मी

रैंक 17: सूर्या परिहार

रैंक 18: रेखा चौधरी

रैंक 19: सरवर खान

रैंक 20: कृष्णा सागर

रैंक 21: मनीषा

रैंक 22: सीता कुमारी

रैंक 23: रानू आनंद चौहान

रैंक 24: रितिका चौधरी

रैंक 25: रोहन

रैंक 26: सोनल बोहरा

रैंक 27: निकिता

रैंक 28: गौरव भट्ट

रैंक 29: मोनिका मीना

रैंक 30: कैलाश राम

रैंक 31: राहुल बंशीवाल

रैंक 32: जुगविंदर बीर कौर

रैंक 33: रेनू सिंगारिया

रैंक 34: शुभम मिश्रा

रैंक 35: हिमांशु सिंह

रैंक 36: श्रेया शर्मा

रैंक 37: तमन्ना सिंगारिया

रैंक 38: विशाल बंशीवाल

रैंक 39: प्रीति यादव

रैंक 40: कृष्णा गुर्जर

रैंक 41: उत्कर्ष द्विवेदी

रैंक 42: हार्दिक कौशल

रैंक 43: शुभम सिंगला

रैंक 44: अर्जुन राम

बता दें, टॉपर मधुलिका यादव उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली हैं. उनके पिता भी न्यायिक सेवा में जज रहे हैं. मधुलिका का RJS परीक्षा में यह दूसरा अटेम्प्ट है. जबकि वह पहली अटेम्प्ट में प्री परीक्षा पास नहीं कर पाई थीं. लेकिन अब दूसरे अटेम्प्ट में ही उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है.

