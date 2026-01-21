सिर पर तब तक ईंट मारता रहा, जब तक मौत नहीं हो गई... राजस्थान में बेटे ने की मां की हत्या

राजस्थान के धौलपुर जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने रिश्तों को कलंकित करके रख दिया है. यहां के राजाखेड़ा थाना इलाके के बसई घियाराम गांव में एक बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां को ईंट से पीट-पीटकर मार डाला. इस घटना के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया. पुलिस ने आरोपी बेटे को भी हिरासत में ले लिया है.

घर पर अकेले रहती थी मां

बताया जा रहा है कि 55 साल की सोन देवी घर में अकेले ही रहती थीं. तीन साल पहले उनके बड़े बेटे सुरेंद्र की मौत हो गई थी. छोटा बेटा संजय अक्सर मारपीट करता था, इसलिए वह अकेली ही रहा करती थीं.

अब बुधवार को उनका छोटा बेटा संजय घर पहुंचा और अंदर से उन्हें खींचकर सड़क पर ले आया. इसके बाद ईंट से अपनी मां के सिर पर एक के बाद एक वार किया. संजय तब तक अपनी मां को पीटता रहा, जब तक उनकी मौत नहीं हो गई. खून से लथपथ मां को वहीं छोड़कर संजय वहां से चला गया.

पुलिस ने क्या बताया?

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने उसे मॉर्चुरी में रखवा दिया है. पुलिस ने आरोपी संजय को हिरासत में ले लिया है. थाना प्रभारी गंभीर सिंह ने बताया कि बेटे ने मां की पीट-पीटकर हत्या कर दी है. उन्होंने बताया कि बेटी की मौजदूगी में शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा.

थाना प्रभारी गंभीर सिंह ने बताया कि जब पुलिस गांव पहुंची तो गांववाले भी घर के अंदर चले गए और पुलिस के सामने मुंह नहीं खोला. पड़ोस और मोहल्ले के किसी भी व्यक्ति ने घटना की सही-सही जानकारी नहीं दी. आखिर में सूत्रों के जरिए पुलिस घटना की तह तक पहुंची.

संजय पीटता रहा, गांववाले देखते रहे

संजय अपनी मां सोनदेवी को सड़क पर खींचकर ईंटों से पीटता रहा. इस दौरान गांव के लोग तमाशबीन बने तमाशा देखते रहे. किसी भी व्यक्ति ने इसका विरोध करने की कोशिश तक नहीं की. आरोपी आखिरी सांस तक अपनी मां के सिर पर ईंटों से हमला करता रहा.