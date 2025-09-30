विज्ञापन
ट्रेन की चपेट में आकर रेलवे के गैंगमैन की मौत, दो टुकड़ों में बंट गया था शव

अजमेर के लाडपुरा और गेगल रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर सोमवार रात एक गैंगमैन की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई. पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है.

अजमेर:

राजस्थान के अजमेर के लाडपुरा और गेगल के बीच रेलवे ट्रैक पर सोमवार रात रेलवे कर्मचारी गैंगमैन सत्यनारायण की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि सत्यनारायण का शव दो टुकड़ों में बंट गया. जीआरपी थाना प्रभारी फूलचंद ने बताया कि स्टेशन मास्टर ने रात करीब 11 बजे जीआरपी को हादसे की सूचना दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. 

पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा

मिली जानकारी के मुताबिक मृतक सत्यनारायण नरवर गांव, हाल माकड़ वाली निवासी थे. वो रेलवे में गैंगमैन के पद पर तैनात थे. हादसे के तुरंत बाद उनके परिजन मौके पर पहुंचे. पुलिस और परिजनों की मदद से शव को अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के चीरघर में रखा गया. पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया.

परिजनों ने इस हादसे को लेकर किसी प्रकार का शक या असंतोष नहीं जताया है. पुलिस ने प्रारंभिक जांच के आधार पर हादसे को एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना करार दिया है. रेलवे सुरक्षा नियमों और ट्रैक के आसपास सुरक्षा मानकों पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है. यह घटना रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा और ट्रैक पर सतर्कता की अहमियत को फिर से रेखांकित करती है.

