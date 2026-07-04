राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने ट्वीट कर लिखा, "राजस्थान के विकास को गति देने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 4 जुलाई 2026 को वीर धरा राजस्थान में आगमन हो रहा है. यशस्वी प्रधानमंत्री राजस्थान को ₹1 लाख करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की भव्य सौगात देंगें। इसके साथ ही, 50 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र भी प्रदान करेंगे. विकसित भारत विकसित राजस्थान के संकल्प को सिद्ध करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कोटि-कोटि आभार!"