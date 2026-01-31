विज्ञापन
Exclusive: साध्वी प्रेम बाईसा के आश्रम में क्यों गायब थे CCTV कैमरे, खुल गया राज, देखें आश्रम के अंदर का हाल

राजस्थान के जोधपुर स्थित पाल रोड पर बने 'आरती नगर आश्रम' में इन दिनों खामोशी छाई हुई है. साध्वी प्रेम बाईसा की अचानक हुई मौत के बाद से ही इस तीन मंजिला आलीशान आश्रम पर ताला लटका है

जोधपुर:

राजस्थान के जोधपुर स्थित पाल रोड पर बने 'आरती नगर आश्रम' में इन दिनों खामोशी छाई हुई है. साध्वी प्रेम बाईसा की अचानक हुई मौत के बाद से ही इस तीन मंजिला आलीशान आश्रम पर ताला लटका है. पुलिस ने फिलहाल आश्रम को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया है और किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है.  

तबीयत बिगड़ने के बाद हुई थी मौत

बीते बुधवार की शाम इसी आश्रम में साध्वी प्रेम बाईसा की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी. उन्हें आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. इस मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसकी गुत्थी सुलझाने में जोधपुर पुलिस जुटी हुई है. 

बड़ा खुलासा: वायरिंग थी, लेकिन 'गायब' थे CCTV कैमरे

पुलिस की जांच में एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है. तीन मंजिला विशाल आश्रम में सीसीटीवी कैमरों (CCTV) की वायरिंग तो पूरी की गई थी, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि कैमरे कभी लगाए ही नहीं गए. सुरक्षा में इस बड़ी चूक या जानबूझकर की गई इस लापरवाही को पुलिस संदिग्ध मान रही है. बिना कैमरों के मौत वाले दिन आश्रम के भीतर क्या हुआ, इसकी कड़ियां जोड़ना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है. 

दिग्गज संतों की मौजूदगी में हुआ था शुभारंभ

यह आश्रम महज एक साल पहले ही बनकर तैयार हुआ था. इसके उद्घाटन समारोह की चर्चा पूरे राजस्थान में हुई थी, क्योंकि उस समय बाबा रामदेव और शंकराचार्य जैसे संत समाज के प्रख्यात चेहरे यहां पहुंचे थे. अल्प समय में ही यह आश्रम आस्था का बड़ा केंद्र बन गया था, लेकिन अब यहां सिर्फ पुलिस का पहरा है.

पुलिस की कार्रवाई: अहम साक्ष्य जुटाए गए

NDTV की टीम ने जब मौके का मुआयना किया, तो पाया कि आश्रम के भीतर कोई भी मौजूद नहीं है. पुलिस ने आश्रम से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य (Evidence) एकत्र किए हैं. आश्रम के बाहर पुलिस कर्मियों की 24 घंटे तैनाती की गई है. पुलिस आश्रम से जुड़े सेवादारों और अन्य करीबियों से पूछताछ कर हर एंगल को खंगाल रही है. पुलिस ने बताया, "फिलहाल आश्रम को सुरक्षा कारणों से बंद रखा गया है. साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और सीसीटीवी न होने के पहलू पर भी गंभीरता से जांच की जा रही है."

