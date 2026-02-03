मैंने 6 महीने तक... फिर उलझी साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की गुत्थी, अब डॉक्टर के बयान ने चौंकाया

जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला गहराता जा रहा है. पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) इस गुत्थी को सुलझाने के लिए काफी मश्क्कत करनी पड़ रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी अधिकारी छवि शर्मा के नेतृत्व में जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है. उन्होंने अब तक इस मामले से जुड़े 10 से 11 लोगों से गहन पूछताछ की है. पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ने का प्रयास कर रही है ताकि मौत के पीछे के असली कारणों का पता लगाया जा सके. वहीं, आखिरी वक्त में साध्वी को देखने वाले डॉक्टर जैन के बयान ने भी चौंकाया है. उन्होंने कहा है कि बीते छह महीनों में साध्वी जी का उपचार ही नहीं किया.

Photo Credit: Instagram

साध्वी को देखने वाले डॉक्टर के बयान ने चौंकाया

इस पूरे प्रकरण में पहली बार प्रेक्षा अस्पताल के डॉक्टर प्रवीण कुमार जैन मीडिया के सामने आकर चौंकाने वाले खुलासे किए. डॉक्टर जैन ने स्पष्ट किया कि पिछले छह महीनों से उन्होंने साध्वी का न तो कोई चेकअप किया था और न ही कोई दवा लिखी थी. उन्होंने बताया कि जिस दिन यह घटना हुई, साध्वी को अस्पताल में 'कॉलेप्स' (बेहोशी/अचेत) की स्थिति में लाया गया था.

डॉक्टर जैन ने कहा कि पुलिस द्वारा उनसे पूछताछ की जा चुकी है और उन्होंने मामले से जुड़े हर तथ्य की जानकारी SIT को दे दी है. डॉक्टर ने उन अफवाहों को भी खारिज किया जिनमें किसी इंजेक्शन या दवा सजेस्ट करने की बात कही जा रही थी. उन्होंने कहा, "मैंने पिछले 6 महीनों से साध्वी जी का कोई उपचार नहीं किया था. घटना के दिन उन्हें अत्यंत गंभीर हालत में लाया गया था।.मैंने पुलिस को पूरी सच्चाई बता दी है."



अलग-अलग संदिग्धों और चश्मदीदों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. साध्वी के पिता द्वारा दी गई जानकारी और उनके द्वारा जताए गए संदेह को आधार बनाकर पुलिस हर पहलू को खंगाल रही है. साध्वी की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें जिस अस्पताल ले जाया गया था, वहां के रिकॉर्ड्स और घटनाक्रम की भी बारीकी से जांच की गई है.



