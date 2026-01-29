Sadhvi Prem Baisa News: साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के घंटों बाद कैसे आया इंस्टाग्राम पर उन्हीं का पोस्ट? खुला रहस्य

राजस्थान के जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की अचानक हुई मौत एक गुत्थी बन चुकी है. साध्वी की कल, 29 जनवरी को जोधपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. जोधपुर के पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश के निर्देशन में पुलिस की एक टीम हर पहलू की जांच कर रही है. साध्वी के पिता और गुरु ने बताया है कि साध्वी को पिछले कुछ दिनों से सर्दी, खांसी और बुखार था. इसलिए एक कंपाउंडर को बुलाया गया जिसने आश्रम में आकर साध्वी को एक इंजेक्शन दिया जिसके 5 मिनट के अंदर ही साध्वी ने दम तोड़ दिया. पुलिस ने उस कंपाउंडर को हिरासत में ले लिया है और इंजेक्शन के खोल सहित संबंधित मेडिकल सामग्री को कब्जे में लिया है. लेकिन, साध्वी की मौत के मामले में एक और बड़ी गुत्थी इंस्टाग्राम पर आया उनका एक पोस्ट है.

इंस्टाग्राम पर साध्वी प्रेम बाईसा का पोस्ट और सवाल

साध्वी प्रेम बाईसा सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय रहती थीं और उनके इंस्टाग्राम पर लगभग 7 लाख फॉलोअर्स हैं. बुधवार, 29 जनवरी के दिन जब उनके नहीं रहने की ख़बर आई उसी दिन इंस्टाग्राम पर उनका एक लंबा पोस्ट आया.

इस पोस्ट में लिखा था - "मैंने हर एक क्षण सनातन प्रचार के लिए जिया, दुनिया में सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म से नहीं है. आज अंतिमश्वास तक मेरे दिल में सनातन ही है. मेरा सौभाग्य है कि मैंने सनातन धर्म में जन्म लिया और अंतिम श्वास भी सनातन के लिए ली. मेरे जीवन में आदि जगतगुरु शंकराचार्य भगवान, विश्व योग गुरुओं व पूज्य संत महात्माओं का हर पल आशीर्वाद रहा मैंने आदि गुरू शंकराचार्य और देश के कई महान संत महात्माओं को लिखित पत्र लिखा. अग्नि परीक्षा के लिए निवेदन किया, लेकिन प्रकृति को क्या मंजूर था? मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा (अधूरी पंक्ति) लेकिन ईश्वर और पूज्य संत महात्माओं पर पूर्ण भरोसा है, मेरे जीते जी नहीं तो जाने के बाद तो न्याय मिलेगा."

साध्वी के इस पोस्ट ने एक बड़ा सवाल पैदा कर दिया क्योंकि यह पोस्ट उनकी मृत्यु के लगभग 4 घंटे बाद प्रकाशित किया गया था. सबसे हैरानी की बात यह थी कि यह पोस्ट एक सुसाइड नोट या अंतिम संदेश के जैसा प्रतीत हो रहा था. ऐसे में सवाल उठने लगे कि अगर उनकी मृत्यु शाम लगभग 5 बजे हो गई थी तो उन्होंने यह पोस्ट कैसे किया? पुलिस अब इस बारे में भी जांच कर रही है.

साध्वी के पिता वीरम नाथ ने बेटी की मौत की जांच की मांग की है

Photo Credit: NDTV

पिता ने बताई सच्चाई

साध्वी प्रेम बाईसा अपने पिता वीरम नाथ की बहुत करीबी समझी जाती थीं. उनकी मां की बहुत पहले मृत्यु हो गई थी और उसके बाद पिता ने उनका लालन-पालन किया. उनके पिता भी सन्यासी हैं और साध्वी के गुरु भी हैं.

पिता वीरम नाथ जब मीडिया से बात कर रहे थे तो उनसे इंस्टाग्राम पोस्ट के बारे में भी सवाल किए गए. इसके बाद उन्होंने बताया कि यह पोस्ट साध्वी के ही मोबाइल फोन से किया गया था. उन्होंने बताया कि साध्वी ने ही अपने एक साथी गुरु महाराज से मोबाइल से मैसेज डालने के लिए कहा था. उन्होंने कहा कि साध्वी ने अपने अंतिम समय में न्याय दिलाने की बात कही थी.

पुलिस अब सभी पहलुओं के साथ इस इंस्टाग्राम पोस्ट के बारे में उठे सवालों और पिता के दावों की भी जांच कर रही है.

