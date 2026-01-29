साध्वी प्रेम बाईसा की जोधपुर में मौत पर पिता ब्रह्म नाथ ने बड़ा खुलासा किया है. पिता ने बताया कि प्रेम बाईसा को पिछले कुछ दिनों से खांसी-जुकाम था. इसलिए आश्रम में ही एक कंपाउंडर को इलाज के लिए बुलाया गया था. कंपाउंडर ने प्रेम बाईसा को चेकअप करने के बाद इंजेक्‍शन लगाया था. इंजेक्‍शन लगाने के सिर्फ 5 मिनट बाद प्रेम बाईसा की तबीयत और बिगड़ गई और उसने दम तोड़ दिया. पिता ने यह यह भी बताया कि आखिर, प्रेम बाईसा की मौत के बाद उनके मोबाइल फोन से मैसेज कैसे किया गया?

प्रेम बाईसा को इंजेक्शन लगाने वाला कंपाउंडर हिरासत में

राजस्‍थान के जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा के निधन से जुड़े मामले में पुलिस प्रशासन ने जांच तेज कर दी है. पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश के निर्देशन में मामले की गहन जांच की जा रही है. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए साध्वी को इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर को हिरासत में ले लिया है. पुलिस कंपाउंडर से पूछताछ कर रही है और कुछ अहम सबूत हाथ लगने की बात भी सामने आ रही है. पुलिस ने पूछताछ के बाद इंजेक्शन के खोल सहित संबंधित मेडिकल सामग्री को कब्जे में लिया गया है. इसके अलावा पुलिस ने आश्रम को सील कर दिया गया है, ताकि सबूतों के साथ छेड़छाड़ न की जा सके.

इंजेक्शन लगने के 5 मिनट बाद साध्वी ने तोड़ा दम

महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में एसीपी छवि शर्मा के नेतृत्व में भारी पुलिस बल देखने को मिला, जहां साध्वी प्रेम बाईसा का पोस्‍टमार्टम किया गया. मोर्चरी में मीडिया से बातचीत करते हुए साध्वी के पिता ब्रह्म नाथ ने कई अहम तथ्य सामने रखे. उन्होंने बताया कि खांसी-जुकाम की शिकायत के चलते आश्रम में कंपाउंडर को बुलाया गया था. इंजेक्शन लगाए जाने के महज पांच मिनट बाद ही साध्वी प्रेम बाईसा ने दम तोड़ दिया.

ये भी पढ़ें :- साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की उलझी गुत्थी: वायरल वीडियो, ब्लैकमेलिंग या इंजेक्शन?...जानें मौत की पूरी मिस्ट्री

साध्वी की मौत के बाद उनके फोन से किसने भेजा मैसेज?

पिता ने यह भी स्वीकार किया कि साध्वी के मोबाइल फोन से मैसेज भेजा गया था. उन्होंने बताया कि साध्वी के कहने पर ही किसी साथी गुरु महाराज द्वारा उनके मोबाइल से मैसेज डाला गया. बताया गया कि साध्वी ने अंतिम समय में न्याय दिलाने की बात कही थी. पिता ब्रह्म नाथ ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. वहीं, पुलिस का कहना है कि कंपाउंडर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच जारी है.

ये भी पढ़ें :- साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, विवादित वीडियो से चर्चा में आई थीं