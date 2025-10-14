विज्ञापन
जैसलमेर जिले में यात्रियों से भरी बस बनी आग का गोला, कई लोग झुलसे

बस जैसलमेर से जोधपुर जा रही थी तभी दोपहर करीब तीन बजे थईयात गांव के पास उसके पिछले हिस्से से अचानक धुआं निकलने लगा और चालक ने बस को सड़क किनारे रोकने का प्रयास किया, लेकिन कुछ ही पलों में आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया.

  • राजस्थान के जैसलमेर जिले में निजी बस में अचानक आग लगने से करीब दस से बारह यात्री झुलस गए
  • बस थईयात गांव के पास जोधपुर जा रही थी जब उसके पिछले हिस्से से धुआं निकलने लगा था
  • आग की घटना के बाद जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने राहत और चिकित्सा व्यवस्था तुरंत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए
जैसलमेर:

राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक निजी बस में मंगलवार दोपहर अचानक आग लगने से कम से कम 10 लोग झुलस गए . अधिकारियों के अनुसार, बस जैसलमेर से जोधपुर जा रही थी तभी दोपहर करीब तीन बजे थईयात गांव के पास उसके पिछले हिस्से से अचानक धुआं निकलने लगा और चालक ने बस को सड़क किनारे रोकने का प्रयास किया, लेकिन कुछ ही पलों में आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया.

हादसे पर क्या अपडेट

उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार हादसे करीब 10 से 12 यात्री झुलस गए हैं. जैसलमेर के जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने इस घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त की है और संबंधित अधिकारियों को तत्काल राहत एवं चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने बताया कि घायलों को श्री जवाहर चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है. जोधपुर जा रही इस बस में करीब 4 दर्जन से अधिक यात्री सवार थे. 

हादसे पर सीएम भजनलाल ने क्या कहा

सीएम भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जैसलमेर में बस में लगी आग की घटना अत्यंत हृदयविदारक है. इस दुखद हादसे से प्रभावित नागरिकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. संबंधित अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार एवं प्रभावितों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. प्रभु श्रीराम दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें. राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ है और उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है.

टीकाराम जूली ने जताया दुख

हादसे पर राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जैसलमेर में चलती बस में आग लगने से हुए दर्दनाक हादसे में अनेकों लोगों के घायल होने का समाचार अत्यंत दु:खद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है. ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत पुण्य आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान, परिजनों को इस असहनीय दु:ख को सहन करने की शक्ति और घायलों को शीघ्र स्वस्थ प्रदान करें.

