NEET रिजल्ट के बाद जयपुर के छात्र ने दे दी जान, सीकर में 2 साल से नीट की कर रहा था तैयारी

NEET रिजल्ट के बाद राजस्थान के सीकर में एक छात्र ने जान दे दी है. जानकारी के मुताबिक, 17 वर्षीय छात्र हॉस्टल में पंखे से तौलिए से लटकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है. हालांकि, पुलिस को मौके से कोई नोट बरामद नहीं हुआ है. बताया जा रहा है कि मृतक छात्र जयपुर ग्रामीण का रहने वाला है. सुबह दरवाजा नहीं खुलने पर हॉस्टल स्टाफ ने खिड़की से देखा तो वह फंदे से लटका मिला. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

छात्र जयपुर ग्रामीण क्षेत्र का निवासी था और पिछले दो वर्षों से सीकर में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था. जानकारी के मुताबिक, छात्र नीट के रिजल्ट में फेल हो गया था. फिलहाल पुलिस छात्र के नीट परीक्षा परिणाम और घटना के कारणों की जांच कर रही है.

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