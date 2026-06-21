Jaipur News LIVE Updates: NDTV के इस विशेष जयपुर लाइव पन्ने (Jaipur LIVE page) पर आपका स्वागत है. इस पन्ने पर आप राजस्थान की राजधानी जयपुर से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबरें पाएंगे. यह पन्ना पूरे दिन अपडेट होता रहेगा, जिससे आप जयपुर के हर छोटी-बड़ी घटना को एक साथ पढ़ सकेंगे. आज योग द‍िवस पर जयपुर में राज्‍यपाल हरिभाऊ किशन राव बागडे और उप-मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने सवाई मानसिंह स्टेडियम में योग क‍िया. यहां पर सांसद मंजू शर्मा, राज्यसभा सांसद अल्का गुर्जर समेत कई अधिकार‍ियों ने भी योग क‍िया. जयपुर में हेलीकॉप्‍टर से नीट का पेपर पहुंच चुका है. आज कड़ी सुरक्षा में पेपर होगा. जयपुर में हल्‍की बार‍िश का अनुमान है. ज‍िससे तापमान में कमी देखने को म‍िलेगी. ऐसी कई अहम खबरें हमारे इस स्पेशल लाइव पेज पर एक साथ उपलब्ध रहेंगी. जयपुर में NDTV के संवाददाताओं तथा अन्य स्रोतों के माध्यम से हम शहर की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे. तो जयपुर की ताजातरीन खबरों पर नजर रखने के लिए जुड़े रहें NDTV के इस लाइव पेज से.