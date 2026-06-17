Jaipur Today News Live: NDTV के जयपुर लाइव पेज (Jaipur LIVE page) पर आपका स्वागत है. सबसे पहले हम आपको बताएंगे की आज जयपुर का मौसम कैसा रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार, जयपुर में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलेंगी. इसकी वजह से तापमान में कमी देखने को मिलेगी. जयपुर के विश्वकर्मा थाना इलाके में जयपुर-दिल्ली हाईवे पर एक अनियंत्रित कार डिवाइडर पर चढ़कर बीच में लगे बिजली के पोल से टकरा गई. हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया. ऐसी तमाम खबरें आपको यहां मिलती रहेंगी. NDTV ग्राउंड पर मौजूद अपने अनुभवी संवाददाताओं की टीम तथा अन्य विश्वसनीय माध्यमों के माध्यम से आपको सही, सटीक और स्पष्ट खबरें बताता रहेगा.
Today Jaipur News LIVE: सरकारी जमीन कब्जा करने को लेकर मारपीट
Today Jaipur News LIVE: जयपुर के गलता गेट थाना क्षेत्र स्थित नाग तलाई इलाके में वन विभाग की सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए. देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और एक ही समुदाय के दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी-भाटा चलने लगे.
Jaipur Today News LIVE: सीएम भजनलाल शर्मा ने महाराणा प्रताप की जयंती पर किया याद
Jaipur Today News LIVE: सीएम भजनलाल शर्मा ने आज महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें याद किया. सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राष्ट्र गौरव, अदम्य साहस और स्वाभिमान के अमर प्रतीक, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती पर आज मुख्यमंत्री निवास पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया. मातृभूमि की रक्षा के लिए उनका त्याग, अद्वितीय शौर्य और राष्ट्रभक्ति हम सभी को सदैव देशहित में सर्वस्व समर्पित करने की प्रेरणा देता रहेगा.
राष्ट्र गौरव, अदम्य साहस और स्वाभिमान के अमर प्रतीक, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती पर आज मुख्यमंत्री निवास पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) June 17, 2026
मातृभूमि की रक्षा के लिए उनका त्याग, अद्वितीय शौर्य और राष्ट्रभक्ति हम सभी को सदैव देशहित में सर्वस्व समर्पित करने… pic.twitter.com/TwkXcDh02l
Jaipur News LIVE: अस्पताल से मरीज के जेब से 27 हजार चोरी
Jaipur News LIVE: जयपुर में शाहपुरा के उप-जिला अस्पताल में मरीज के जेब से 27 हजार रुपये चोरी हो गए. मनोहरपुर का रहने वाला अशोक कुमार अपने भाई को इलाज के लिए अस्पताल लाया था. पर्ची काउंटर की भीड़ में जेबकतरे ने पैसे निकाल लिए. सूचना पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है.
(इनपुट- हिमांंशु)