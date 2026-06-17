Jaipur Today News Live: NDTV के जयपुर लाइव पेज (Jaipur LIVE page) पर आपका स्वागत है. सबसे पहले हम आपको बताएंगे की आज जयपुर का मौसम कैसा रहेगा. मौसम व‍िभाग के अनुसार, जयपुर में गरज-चमक के साथ बार‍िश और तेज हवाएं चलेंगी. इसकी वजह से तापमान में कमी देखने को म‍िलेगी. जयपुर के विश्वकर्मा थाना इलाके में जयपुर-दिल्ली हाईवे पर एक अनियंत्रित कार डिवाइडर पर चढ़कर बीच में लगे बिजली के पोल से टकरा गई. हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया. ऐसी तमाम खबरें आपको यहां म‍िलती रहेंगी. NDTV ग्राउंड पर मौजूद अपने अनुभवी संवाददाताओं की टीम तथा अन्य विश्वसनीय माध्यमों के माध्यम से आपको सही, सटीक और स्‍पष्‍ट खबरें बताता रहेगा.