सीकर में दर्दनाक हादसा: आमने-सामने से टकराई फॉर्च्यूनर-पिकअप, बन गया दोनों का कचूमर, 20 साल के युवक की मौत

राजस्थान के सीकर जिले में सालासर रोड पर देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. सदर थाना इलाके में सिहोट छोटी और चैलासी मार्ग के बीच एक फॉर्च्यूनर और पिकअप गाड़ी की भीषण टक्कर हो गई. यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप गाड़ी के पिछले हिस्से के कई टुकड़े टूटकर बिखर गए.

जयपुर ले जाते समय हुई मौत

हादसे में पिकअप चला रहे युवक को गंभीर चोटें आईं. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर कर दिया गया. लेकिन दुखद रूप से, जयपुर में उपचार के दौरान पिकअप चालक की मौत हो गई. सदर थानाधिकारी इंद्रराज मरोड़िया ने बताया कि मृतक की पहचान मामराज (20) पुत्र पेपाराम, निवासी मेल्यासी के रूप में हुई है.

सीकर के सदर थाना इलाके में बीती रात सिहोट छोटी और चैलासी मार्ग के बीच फॉर्च्यूनर और पिकअप गाड़ी की जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप के पिछले हिस्से के कई हिस्से टूटकर बिखर गए. हादसे में पिकअप चला रहे…

फॉर्च्यूनर सवार भी घायल

इस हादसे में फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार लोग भी घायल हुए हैं. दो लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है. तीन अन्य लोगों को हल्की चोटें आई हैं. पिकअप में मौजूद एक नाबालिग लड़की को भी मामूली चोटें पहुंची हैं. सभी घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में जारी है.

पुलिस जांच में जुटी

थानाधिकारी इंद्रराज मरोड़िया के अनुसार, यह घटना रात करीब साढ़े नौ बजे की है. पिकअप गाड़ी सालासर की ओर से सीकर की तरफ आ रही थी. फॉर्च्यूनर गाड़ी सीकर की ओर से सालासर की तरफ जा रही थी. इसी दौरान दोनों वाहनों की आमने-सामने टक्कर हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. पुलिस दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों की गहनता से जांच कर रही है. जानकारी के अनुसार, दुर्घटना में जान गंवाने वाले युवक मामराज के खिलाफ हाल ही में एक नाबालिग लड़की को लेकर जाने का मामला भी दर्ज हुआ था. पुलिस इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है.