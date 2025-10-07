जिम में घुसे 3 नकाबपोश... होटल कारोबारी को गोलियों से भून डाला, खौफनाक वीडियो सामने आया

राजस्थान के डीडवाना जिले की कुचामन सिटी में आज सुबह बदमाशों ने एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम देते हुए बाइक एजेंसी संचालक रमेश रूलानिया की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे पूरे शहर में खौफ और आक्रोश का माहौल है. यह घटना कुचामन के स्टेशन रोड पर स्थित एक जिम में हुई, जहां रमेश रूलानिया वर्कआउट करने आए थे.

दो स्कॉर्पियो गाड़ियों में सवार तीन नकाबपोश बदमाश आए, अपनी गाड़ियों नीचे सड़क पर खड़ी कीं और इमारत की दूसरी मंजिल पर स्थित जिम में घुसकर रमेश रूलानिया पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. फायरिंग के बाद बदमाश तुरंत फरार हो गए, जबकि घायल रूलानिया को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

फिरौती और गैंगवार का शक

फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक रिचा तोमर भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचीं और मौका मुआयना किया. पुलिस ने तत्काल जिले भर में नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है. इस हत्या को फिरौती और गैंगवार से जोड़कर देखा जा रहा है. जानकारी के अनुसार, मृतक रमेश रूलानिया को पिछले दिनों कुख्यात रोहित गोदारा गैंग से रंगदारी की धमकियां मिली थीं. धमकियों के बाद उन्हें पुलिस सुरक्षा भी दी गई थी, जिसे बाद में हटा लिया गया था. यह घटना उसी धमकी और फिरौती के सिलसिले का हिस्सा मानी जा रही है, क्योंकि पहले भी कुचामन के पांच व्यापारियों को गोदारा और वीरेंद्र चारण गैंग से धमकियां मिली थीं. हालांकि उस समय कुछ स्थानीय आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मुख्य सरगना अब भी फरार हैं. पुलिस को आशंका है कि रोहित गोदारा गैंग के बदमाशों ने ही इस हत्या को अंजाम दिया है.

हत्या की खबर फैलते ही शहर में तनाव और आक्रोश व्याप्त हो गया है. विरोध जताते हुए निजी शिक्षण संस्थाओं और व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने कुचामन बंद की घोषणा कर दी है. राजस्व राज्यमंत्री विजय सिंह चौधरी ने भी मौके पर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी. आक्रोशित लोगों का आरोप है कि पुलिस ने पिछली धमकियों को गंभीरता से नहीं लिया. उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जब तक पुलिस हत्यारों को गिरफ्तार नहीं करती, तब तक मृतक रमेश रूलानिया का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा. कुचामन निजी एसोसिएशन के चेयरमैन गोविंद शेषमा ने चेतावनी दी है कि शीघ्र कार्रवाई न होने पर अनिश्चितकालीन बंद जारी रहेगा. फिलहाल पुलिस फिरौती और गैंगवार के एंगल से जाँच करते हुए आरोपियों की तलाश में जुटी है.