विज्ञापन
विशेष लिंक

राजस्थान में 15 लोगों के धर्म परिवर्तन के मामले में आरोपी गिरफ्तार, कम पढ़े लिखे लोगों को बनाता था निशाना

लालचंद डेविड पर लोगों को बहला-फुसलाकर और मानसिक दबाव डालकर धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगाया गया था. रिपोर्ट के आधार पर जब पुलिस ने जांच शुरू की तो आरोपों की पुष्टि होती चली गई.

Read Time: 3 mins
Share
राजस्थान में 15 लोगों के धर्म परिवर्तन के मामले में आरोपी गिरफ्तार, कम पढ़े लिखे लोगों को बनाता था निशाना
आरोपी लालचंद डेविड

Rajasthan News: डीडवाना में लोगों को उकसाकर और दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन करवाने का गंभीर मामला सामने आया है. इस मामले में डीडवाना पुलिस ने लालचंद डेविड नामक एक युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी लालचंद पर आरोप है कि उसने 15 से 20 लोगों का धर्म परिवर्तन उन्हें उकसा कर करवाया. आरोपी ने धर्म परिवर्तन के लिए खासतौर पर गरीब, पिछड़े व कम शिक्षित वर्ग के लोगों को निशाना बनाया.

मामले को लेकर पुलिस उप अधीक्षक जीतू सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि डीडवाना निवासी राहुल द्वारा डीडवाना पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें लालचंद डेविड पर लोगों को बहला-फुसलाकर और मानसिक दबाव डालकर धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगाया गया था. रिपोर्ट के आधार पर जब पुलिस ने जांच शुरू की तो आरोपों की पुष्टि होती चली गई.

लालचंद ने किया अपना धर्म परिवर्तन

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी लालचंद डेविड मूल रूप से हिंदू था. करीब आठ वर्ष पहले उसकी माता के बीमार होने के दौरान वह ईसाई पादरियों के संपर्क में आया. उसने प्रभु यीशु से प्रार्थना की और उसकी माता के स्वस्थ होने के बाद इसे चमत्कार मानते हुए उसने ईसाई धर्म अपना लिया. इसके बाद से वह ईसाई धर्म के प्रचार-प्रसार में सक्रिय हो गया.

कम पढ़े-लिखे लोगों को निशाना बनाता था

जांच में यह भी सामने आया कि हाल ही में लालचंद डेविड डीडवाना पहुंचा, जहां उसने वाल्मीकि समाज सहित अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब और कम पढ़े-लिखे लोगों को अपने झांसे में लेना शुरू किया. वह लोगों पर हिंदू देवी-देवताओं की पूजा नहीं करने का दबाव बनाता था और प्रभु यीशु की पूजा करने के लिए प्रेरित करता था. उसके प्रभाव में आकर कई लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, जबकि कई अन्य लोग धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया में थे.
पुलिस जांच के दौरान एक युवती का मामला भी सामने आया, जिसने आरोपी के प्रभाव में आकर धर्म परिवर्तन किया और अपनी शादी के कार्ड में ईसाई धर्म के प्रतीक व प्रभु यीशु की शिक्षाओं को भी छपवाया. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे-वैसे धर्म परिवर्तन से जुड़े और भी मामले उजागर होते चले गए.

इन तथ्यों के सामने आने के बाद पुलिस ने लालचंद डेविड को गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल आरोपी से सघन पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि अब तक उसने कितने लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया है, वह किसी मिशनरी ग्रुप से जुड़ा है या नहीं, और उसे फंडिंग कहां से तथा किन ईसाई मिशनरियों से मिल रही थी.

डीडवाना पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से गहन जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ेंः नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करता रहा युवक, रिपोर्ट के बाद भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाई; आखिरकार दे दी जान

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Religious Conversion, Didwana Religious Conversion Case, Rajasthan News, Didwana
Get App for Better Experience
Install Now