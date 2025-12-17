विज्ञापन
"ग‍िर‍िराज महाराज की कृपा से भजनलाल बने सीएम", देवकीनंदन ठाकुर बोले- यथा राजा तथा प्रजा

जयपुर में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के दौरान प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने को लेकर बड़ा बयान दिया है.

"ग‍िर‍िराज महाराज की कृपा से भजनलाल बने सीएम", देवकीनंदन ठाकुर बोले- यथा राजा तथा प्रजा
फाइल फोटो.

कथा वाचन के दौरान देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि भजनलाल शर्मा गिरिराज भगवान के पुराने भक्त हैं, और गिरिराज महाराज की कृपा से ही उन्हें राजस्थान की मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली है. 15 द‍िसंबर को सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर देवकीनंदन ठाकुर ने मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि जिस राज्य का मुखिया इतना धार्मिक हो, उसकी प्रजा सदैव सुखी रहती है.

"प्रदेश का कल्याण होना ही है"

देवकीनंदन ठाकुर ने कहा, "हमारे बृज में इस बात की चर्चा है क‍ि भजनलाल शर्मा ग‍िर‍िराज महाराज की कृपा से राजस्‍थान के मुख्‍यमंत्री बने हैं. जिस प्रदेश का मुख‍िया भगवान का भक्‍त होगा, उस प्रदेश का कल्‍याण होने से कोई नहीं रोक सकता. उस प्रदेश का कल्‍याण होना ही है."

"राजा दुष्ट तो प्रजा भी दुष्ट हो जाएगी"

उन्होंने कहा, "हमारे शास्‍त्र में कहा गया है क‍ि यथा राजा तथा प्रजा. जब राजा धर्मात्‍मा है तो प्रजा भी धर्मात्‍मा हो जाएगी. जब राजा दुष्‍ट होगा तो प्रजा भी दुष्‍ट हो जाएगी. आप लोग बड़े भाग्‍यवान हैं क‍ि ग‍िर‍िराज महाराज का भक्‍त ही आपकी सेवा में लगा है."

जयपुर में श्रीमद्भागवत कथा चल रही 

देवकीनंदन ठाकुर इन दिनों जयपुर में श्रीमद्भागवत कथा कर रहे हैं. कथा के दौरान उन्होंने कण-कण में भगवान के वास की भावना को समझाया और सनातन धर्म की पहचान के रूप में तिलक और कलावा धारण करने का संदेश दिया. साथ ही उन्होंने धर्म के मार्ग पर चलने, संस्कृति से जुड़ने, बच्चों को सनातनी संस्कार देने और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की अपील भी की.

जयपुर में यह श्रीमद्भागवत कथा मानसरोवर स्थित वीटी रोड मेला ग्राउंड में पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित की गई. कथा में दूर-दूर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे. विशेष रूप से महिलाओं में कथा को लेकर गहरा उत्साह देखने को मिला.

देवकीनंदन भक्तों के बीच ठाकुरजी के नाम से प्रसिद्ध 

देवकीनंदन ठाकुर का जन्म 12 सितंबर 1978 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के ओहावा गांव में हुआ था. वे बचपन से ही धार्मिक वातावरण और श्रीकृष्ण भक्ति से प्रभावित रहे हैं. वे मधुर संकीर्तन गायक और श्रीमद्भागवत कथा के प्रमुख वक्ता हैं और भक्तों के बीच ठाकुरजी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं.

