Ajmer News: अजमेर में रहस्यमयी मौत: नाले में मिला राजस्थानी डांसर का शव, सोशल मीडिया पोस्ट से बढ़ा सस्पेंस

अजमेर के क्रिश्चियन गंज थाना क्षेत्र में सोमवार शाम उस वक्त सनसनी फैल गई, जब जनाना रोड स्थित एक नाले में एक युवक का शव मिला. मृतक की पहचान बलदेव नगर भक्ति धाम निवासी सुनील राव के रूप में हुई, जो पेशे से राजस्थानी डांसर था और अलग-अलग कार्यक्रमों में प्रस्तुति देता था. सूचना पर पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. नाले में डूबने से मौत का मामला सामने आया है, लेकिन मौत के कारणों को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है.

मौत से पहले सोशल मीडिया पर बयां किया दर्द

मृतक सुनील राव ने मौत से कुछ समय पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगातार स्टोरी पोस्ट की थीं, जिनमें उसने खुद के साथ 'बहुत बुरा होने' की बात कही थी. उसने यह भी लिखा, कि उसे पुलिस से मदद नहीं मिली और उसकी जिंदगी भर की कमाई से जुड़े जेवर चोरी हो गए. परिजनों के अनुसार, सुनील पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव में था और इसी को लेकर वह थाने के चक्कर भी काट रहा था. ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह मामला मानसिक दबाव में उठाया गया आत्मघाती कदम है, या फिर इसके पीछे कोई और साजिश छिपी है.

पुलिस हर एंगल से कर रही जांच

परिजनों ने सुनील के कुछ दोस्तों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और आत्महत्या के लिए उकसाने की आशंका जताई है. मृतक के भाई का कहना है कि जेवर चोरी की शिकायत के बाद सुनील को लगातार धमकियां मिल रही थीं, जिससे वह डर और तनाव में था. वहीं पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला पानी में डूबने से मौत का लगा रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही स्थिति साफ होगी. क्रिश्चियन गंज थाना पुलिस हत्या, आत्महत्या और दुर्घटना,तीनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है, ताकि मौत के पीछे की सच्चाई सामने आ सके.

