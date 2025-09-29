विज्ञापन
जानलेवा कफ सिरप! राजस्थान में 5 साल के बच्चे की मौत, सरकारी अस्पताल में मिला था मुफ्त

राजस्थान के सीकर से एक मामला सामने आया है, जहां कफ सिरप पीने के बाद 5 साल के बच्चे की मौत हो गई है. बताया जाता है कि खांसी होने के बाद सरकारी अस्पताल से कफ सिरप मुफ्त मिला था.

जानलेवा कफ सिरप! राजस्थान में 5 साल के बच्चे की मौत, सरकारी अस्पताल में मिला था मुफ्त
Rajasthan:

वैसे तो कफ सिरप पीने के लिए डॉक्टरों की सलाह लेनी जरूरी होती है. क्योंकि कफ सिरप के अधिक सेवन से शरीर को नुकसान पहुंचता है. कफ सिरप में कुछ ऐसी चीजें होती है जिससे नशा से महसूस होता है. डॉक्टर भी जब मरीज को कफ सिरप दवा देते हैं तो उसकी मात्रा का ध्यान रखने को कहा जाता है. लेकिन राजस्थान के सीकर से एक मामला सामने आया है, जहां कफ सिरप पीने के बाद 5 साल के बच्चे की मौत हो गई है. बताया जाता है कि खांसी होने के बाद सरकारी अस्पताल से कफ सिरप मुफ्त मिला था. वहीं रात में उसे दवा पिलाया गया लेकिन सुबह बच्चा बिस्तर से नहीं उठा.

रात को खांसी होने पर मां ने पिलाई थी दवा

सीकर के नजदीकी खोरी ब्रह्माणान में 5 वर्षीय बच्चे की सरकारी अस्पताल की निशुल्क दवा पीने से मौत का मामला सामने आया है. मासूम नीतियांस को परिजन नजदीकी चिराना की सीएससी में दिखाकर खांसी की दवा लेकर आए थे. इसके बाद रात को मासूम को रात को करीब 11:30 बजे खांसी आने पर बच्चों की मां खुशी ने सिरप पिलाई थी. उसके बाद सुबह बच्चा नहीं उठा. जिसके बाद परिजन बच्चे को सीकर के एसके अस्पताल लेकर आए. जहां बच्चे नीतियांश को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. हालांकि बच्चे के मौत का वास्तविक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है.

तरके 3.30 पर बच्चे को पानी भी पिलाया गया था

मृतक नीतियांस के चाचा बसंती शर्मा के अनुसार बच्चे को चार-पांच दिन पहले खांसी की शिकायत थी. इसके बाद परिजन चिराना सीएचसी में दिखाकर दवा लेकर आए थे. बीती रात करीब 11:30 बजे मासूम की मां ने उसे चिराना अस्पताल से लाई गई दवा दी थी. इसके बाद रात करीब 3:30 बजे मासूम को हिचकी आई तो उसकी मां ने बच्चे को पानी पिला दिया था. इसके बाद सुबह जब बच्चा को देखा तो बच्चा नहीं उठा. जिस पर परिजन नीतियांस को सीकर के एसके अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने बच्चों को मृत घोषित कर दिया. बच्चे की पोस्टपार्टम के बाद रिपोर्ट आने पर ही पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा. 

जानकारी के अनुसार बच्चे के पिता झारखंड में होटल चलने का काम करते हैं. घटना की सूचना मिलने पर पिता वापस गांव लौट आए है. मासूम नीतियांस की मौत के बाद बच्चे की मां सहित परिजन काफी सदमे में हैं. आपको बता दें कि कुछ दिन पहले अजीतगढ़ में भी दो बच्चे इसी निशुल्क दवा के पीने से बीमार हुए थे.

