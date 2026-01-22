विज्ञापन
विशेष लिंक

देश के इतिहास में यह पहली ऐसी योजना है जो सच में सबके लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी देती है- अरविंद केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि कई बार ऐसी बीमारी हो जाती है कि आदमी को निजी अस्पताल में जाना पड़ जाता है. कई लोग अपनी इच्छा से निजी अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं.

Read Time: 6 mins
Share
देश के इतिहास में यह पहली ऐसी योजना है जो सच में सबके लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी देती है- अरविंद केजरीवाल

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत सिंह मान की ओर से पंजाब को मुफ्त इलाज की दी गई गारंटी भी पूरी हो गई. अब पंजाब के हर परिवार को 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलेगा. मोहाली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान "आप" के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान ने "मुख्यमंत्री सेहत योजना" का शुभारंभ कर दिया. इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने बताया कि जिन शानदार व महंगे अस्पतालों में अमीर इलाज कराते हैं, अब वहां गरीब भी इलाज करा सकेगा. आज पंजाब मुफ्त इलाज, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली और महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य है. देश के इतिहास में यह पहली ऐसी योजना है जो सच में सबके लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी देती है.

Latest and Breaking News on NDTV

अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि इनके मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ स्विट्ज़रलैंड घूमने में व्यस्त हैं. एक तरफ़ ये लोग छुट्टियां मना रहे हैं, दूसरी तरफ़ "आप" के मुख्यमंत्री जनता के लिए हेल्थ कार्ड बना रहे हैं. इनकी सैर-सपाटे की राजनीति और हमारी जनता की सेवा की राजनीति में यही फर्क है. उन्होंने कहा कि  कांग्रेस में सीएम बनने के लिए सभी आपस में लड़ रहे हैं. इन पार्टियों को लूटने के लिए सिर्फ सत्ता चाहिए. सिर्फ आम आदमी पार्टी पंजाब को  सुरक्षित भविष्य दे सकती है.

मोहाली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सेहत योजना का शुभारंभ करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज का दिन केवल पंजाब के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक अवसर है. जो कार्य आज पंजाब में होने जा रहा है, वह शायद 1950 में ही हो जाना चाहिए था. जितने लोगों ने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने इसलिए संघर्ष नहीं किया था कि एक दिन अंग्रेज चले जाएंगे और हमारी सरकारें बन जाएंगी, लेकिन वे सरकारें जनता के लिए कुछ काम ही नहीं करेंगी.

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 75 वर्षों में कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन किसी ने भी लोगों का ख्याल नहीं रखा. बड़ी-बड़ी बातें जरूर की गईं, लेकिन जनता की सुध नहीं ली गई. उन्होंने कहा कि एक दौर था, जब पंजाब में जबरदस्त आतंकवाद था और उसके बाद एक दौर आया जब पंजाब में नशा ही नशा था. लेकिन हर चीज का एक समय आता है. अब पिछले चार साल से पंजाब में जो दौर चल रहा है, यह दौर पंजाब और देश के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा.

चुनाव में किए गए वादों का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब मैं और मुख्यमंत्री भगवंत मान चुनाव प्रचार के लिए जाते थे, तो हम गारंटी देते थे. उस समय हम 'केजरीवाल की गारंटी' की बात करते थे, जिसमें एक गारंटी सेहत की होती थी कि पंजाब के हर व्यक्ति और हर नागरिक के लिए मुफ्त और अच्छी सेहत का इंतजाम करेंगे. तब लोगों को यकीन नहीं होता था. उन दिनों कांग्रेस की सरकार थी. पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे और फिर चरणजीत सिंह चन्नी. वे कहते थे कि खजाना खाली है, सरकार घाटे में चल रही है और सरकार के पास पैसा नहीं है. वे कहते थे कि केजरीवाल घूम-घूम कर झूठी बातें कर रहा है कि मुफ्त बिजली, मुफ्त सेहत और मुफ्त शिक्षा देगा, जो संभव ही नहीं है क्योंकि पैसा नहीं है. लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने सारी गारंटी पूरी करके दिखा दिया. 

Latest and Breaking News on NDTV

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज बिजली मुफ्त दी जा रही है और अच्छे स्कूल बन रहे हैं. मुफ्त सेहत का इंतजाम तो शुरू से ही कर दिया गया था, लेकिन आज का कदम बहुत बड़ा है. पिछले 4 साल के अंदर सरकार ने लगभग 1000 मोहल्ला क्लीनिक बनाए हैं, जो गांव-गांव और मोहल्ले-मोहल्ले में स्थित हैं. ये कोई साधारण मोहल्ला क्लीनिक नहीं हैं. पिछले 75 साल में अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस तीनों की सरकारों ने मिलकर कुल 400 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले थे, जबकि मौजूदा सरकार ने 4 साल में 1000 मोहल्ला क्लीनिक बना दिए हैं और 500 अभी और बन रहे हैं. अगले चार-पांच महीनों के अंदर हर गांव में 2500 'पिंड क्लीनिक' बनने वाले हैं. जो काम पिछली सरकारों ने 75 साल में किया, उससे शायद 10 गुना काम इस सरकार ने 4 साल में करके दिखा दिया है.

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछली सरकारों के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे, उनमें ताला लगा हुआ था और वहां कुत्ते घूम रहे थे. ये उनके स्वास्थ्य केंद्र होते थे. लेकिन अब जो मोहल्ला क्लीनिक बनाए गए हैं, वे शानदार और एयर कंडीशंड हैं. जिन लोगों ने वहां इलाज कराया है, वे जानते हैं कि वे कितने शानदार हैं. वहां जाकर लगता ही नहीं कि यह सरकारी अस्पताल है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी प्राइवेट क्लीनिक में आ गए हैं. अब दूर-दूर तक गांव-गांव में मोहल्ला क्लीनिक खुल रहे हैं.

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि पहले पंजाब सरकार के जितने भी अस्पताल थे, वहां डॉक्टरों की भारी कमी थी. पिछले 4 साल में 1100 विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती की गई है, जिससे अब सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी नहीं है. पहले मशीनें काम नहीं करती थीं, लेकिन अब सारी मशीनें लग गई हैं और एक-एक मशीन सुचारू रूप से काम कर रही है. पहले दवाइयां नहीं मिलती थीं, अब दवा वितरण की खिड़कियां खुलने लगी हैं और लोगों को मुफ्त दवाइयां मिल रही हैं. सरकारी अस्पतालों को शानदार बना दिया गया है.

अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि कई बार ऐसी बीमारी हो जाती है कि आदमी को निजी अस्पताल में जाना पड़ जाता है. कई लोग अपनी इच्छा से निजी अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं. इसलिए आज एक ऐसी योजना लागू की जा रही है जिसके तहत पंजाब के सर्वश्रेष्ठ और सबसे शानदार निजी अस्पताल, जहां अमीर से अमीर लोग जाकर इलाज कराते हैं, वहां अब गरीब से गरीब किसान, मजदूर और रिक्शेवाला भी जाकर इलाज करा सकता है. उसे पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है.

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक किसान बहुत मेहनत करके तपती धूप में हम सबके लिए अनाज उगाता है, लेकिन अगर उसके घर में कोई बीमार हो जाए तो उसे अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ जाती है. उसे जमीन और गहने बेचने पड़ जाते हैं, उसका घर चला जाता है और यह भी पक्का नहीं होता कि मरीज बचेगा या नहीं. छोटी से छोटी बीमारी होने पर भी अगर कोई निजी अस्पताल में चला जाए, तो 2-3 लाख से कम का तो कोई पैकेज होता ही नहीं है और आदमी पूरी तरह लुट जाता है. लेकिन अब जनता को चिंता करने की जरूरत नहीं है. 

यह भी पढ़ें: पंजाब के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! बॉर्डर पर बेरोकटोक खेती का रास्ता होगा साफ: सीएम मान

यह भी पढ़ें: पंजाब की मान सरकार पूरा करेगी चुनावी वादा, अगले बजट में महिलाओं के लिए ₹1,000 मासिक योजना होगी लागू

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Arvind Kejriwal, Bhagwant Mann
Get App for Better Experience
Install Now