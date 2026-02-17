बघेल की निगरानी, बाजवा की पहल, पंजाब कांग्रेस को चुनावों से पहले एकजुट करने की कवायद

- पंजाब कांग्रेस में भूपेश बघेल की निगरानी में संगठनात्मक समन्वय और एकजुटता बढ़ाने के प्रयास
- प्रताप सिंह बाजवा गुटों के बीच संवाद को आसान बनाकर पार्टी की एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं
- पूर्व CM चन्नी और अन्य वरिष्ठ नेताओं की बैठक से पंजाब कांग्रेस में राजनीतिक संवाद के लिए नई संभावनाएं
एआईसीसी के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल की संगठनात्मक निगरानी में पंजाब कांग्रेस अधिक समन्वय और एकजुटता की ओर बढ़ती दिख रही है. नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा विभिन्न गुटों के बीच संवाद को आसान बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं. बाजवा द्वारा कल रात आयोजित डिनर को राजनीतिक पर्यवेक्षक एक महत्वपूर्ण सियासी घटनाक्रम के तौर पर देख रहे हैं, जो 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी द्वारा एकता और संगठनात्मक तत्परता प्रदर्शित करने के प्रयासों का संकेत देता है.
वर्षों की गुटबाज़ी और संगठनात्मक ढीलापन
बीते कई वर्षों से पंजाब कांग्रेस आंतरिक गुटबाजी और प्रतिस्पर्धी नेतृत्व केंद्रों से घिरी रही है, जिसने उसके एक संगठित विपक्ष के रूप में कार्य करने की क्षमता को प्रभावित किया है. साल 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद ये विभाजन संगठनात्मक ढिलाई का कारण बने. हालांकि हालिया आउटरीच पहल यह दर्शाती है कि पार्टी आलाकमान राज्य इकाई के भीतर विभिन्न समूहों के बीच आंतरिक समीकरणों को फिर से संतुलित करने का प्रयास कर रहा है.
प्रमुख नेताओं की मौजूदगी
इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग सहित संगठन के विभिन्न धड़ों के कई सीनियर नेता शामिल हुए. अलग‑अलग कैंप से जुड़े नेताओं की मौजूदगी यह संकेत देती है कि पहले के मतभेदों से आगे बढ़ते हुए संरचित राजनीतिक संवाद के लिए जगह बनाई जा रही है. यह सिर्फ एक सामाजिक मिलन नहीं था, बल्कि उन नेताओं के बीच अनौपचारिक बातचीत का मंच भी बना.
कांग्रेस के लिए पंजाब का महत्व
पंजाब कांग्रेस के लिए एक राजनीतिक रूप से अहम राज्य बना हुआ है और यहां संगठनात्मक ताकत का पुनर्निर्माण पार्टी की व्यापक पुनरुत्थान रणनीति का केंद्र है. इसी संदर्भ में, आंतरिक एकजुटता बढ़ाने और वरिष्ठ नेतृत्व व जिला‑स्तरीय पदाधिकारियों के बीच संचार बेहतर करने के प्रयासों को आवश्यक तैयारी कदमों के रूप में देखा जा रहा है. यह पहल केंद्रीय नेतृत्व के उस जोर के अनुरूप है जिसमें सामूहिक कार्यप्रणाली के ज़रिए राज्य इकाइयों को मज़बूत करने और गुटीय friction घटाने की बात है.
संगठन और कार्यकर्ताओं को संदेश
राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि ऐसे विश्वास‑निर्माण अभ्यास पार्टी कार्यकर्ताओं पर स्थिरकारी प्रभाव डाल सकते हैं, जिनमें से कई नेतृत्व से एकजुटता के स्पष्ट संकेत चाह रहे थे. वरिष्ठ नेताओं के बीच दिखाई देने वाली यह सक्रिय भागीदारी संगठनात्मक मनोबल को मज़बूत कर सकती है और जमीनी स्तर पर समन्वय बेहतर कर सकती है. खासतौर पर जब पार्टी भविष्य के चुनावी मुकाबलों की तैयारी कर रही हो.
बाजवा की भूमिका: संयोजक और सेतु
बैठक बुलाने में बाजवा की भूमिका पंजाब कांग्रेस में उनके प्रमुख संगठनात्मक कद को रेखांकित करती है. विभिन्न नेताओं के बीच संवाद को बढ़ावा देकर और सहयोगात्मक दृष्टिकोण का उत्साहवर्धन करके, उन्होंने सामूहिक निर्णय‑निर्माण के अनुकूल माहौल गढ़ने में योगदान दिया है. यदि ये कोशिशें निरंतर जारी रहीं, तो पार्टी आंतरिक प्रतिस्पर्धा के दौर से आगे बढ़कर रणनीतिक चुनावी तैयारी पर फोकस कर सकती है.
