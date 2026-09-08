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पंजाब में 12 सितंबर तक बढ़ा 'सफाई अभियान 2.0', 5400 से ज्यादा शिकायतों का हुआ निपटारा: हरजोत सिंह बैंस

पंजाब सरकार ने लोगों के उत्साहजनक सहयोग और 83 फीसदी से अधिक शिकायतों के निपटारे को देखते हुए 'सफाई अभियान 2.0' को 12 सितंबर तक बढ़ा दिया है. 

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पंजाब में 12 सितंबर तक बढ़ा 'सफाई अभियान 2.0', 5400 से ज्यादा शिकायतों का हुआ निपटारा: हरजोत सिंह बैंस
पंजाब के सभी शहरों में घर-घर जाकर कूड़ा एकत्र करना शुरू हो गया है.

पंजाब सरकार ने राज्य को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए 'सफाई अभियान 2.0' को 12 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है. स्थानीय निकाय मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि लोगों के भारी सहयोग और बड़ी संख्या में शिकायतों के समाधान के बाद यह निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान नागरिकों की भागीदारी ने यह साबित कर दिया है कि स्वच्छता केवल सरकारी प्रयासों से नहीं बल्कि जनसहयोग से ही संभव है.

166 शहरी निकायों में चला विशेष अभियान

29 अगस्त को शुरू हुआ यह अभियान राज्य के सभी 166 शहरी स्थानीय निकायों में चलाया गया. इनमें 14 नगर निगम और 152 नगर परिषद तथा नगर पंचायतें शामिल हैं. अभियान के दौरान सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने और लोगों की शिकायतों को तेजी से निपटाने पर विशेष जोर दिया गया.

एम-सेवा ऐप पर आईं हजारों शिकायतें

हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि 'एम-सेवा' ऐप के माध्यम से अब तक 6,459 शिकायतें प्राप्त हुईं. इनमें से 5,407 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है, जो कुल शिकायतों का 83 फीसदी से अधिक है. उन्होंने कहा कि अभियान के अंतिम दिनों में भी लोगों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली, जिसके चलते इसे आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया.

चार शनिवार होंगे सफाई के नाम

मंत्री ने घोषणा की कि 12 सितंबर से अगले चार शनिवार तक राज्यभर में 'मेगा सफाई अभियान' चलाया जाएगा. इसमें गैर-सरकारी संगठन, मार्केट एसोसिएशन, युवा क्लब, धार्मिक संस्थाएं और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन भी भाग लेंगी. लोगों से अपील की गई है कि वे सप्ताह में कुछ घंटे निकालकर अपने मोहल्ले, बाजार और पार्कों की सफाई में सहयोग करें.

घर-घर कूड़ा संग्रह पर जोर

सरकार ने शहरों में कूड़े के बड़े ढेर फिर से बनने से रोकने के लिए घर-घर जाकर कूड़ा एकत्र करने की व्यवस्था शुरू की है. मंत्री ने नागरिकों से अपील की कि वे कलेक्शन वैन आने तक कूड़ा घर में ही सुरक्षित रखें. उन्होंने चेतावनी दी कि जागरूकता अभियान के बाद सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने वालों पर सख्त जुर्माना लगाया जाएगा.

स्वच्छ पंजाब बनाने का संकल्प

हरजोत सिंह बैंस ने सफाई अभियान में योगदान देने वाले विधायकों, प्रशासनिक अधिकारियों, पार्षदों और सफाई कर्मचारियों का आभार जताया. उन्होंने कहा कि स्थायी रूप से हटाए गए कूड़ा स्थलों का पूरा डेटा और तस्वीरें भी सार्वजनिक की जाएंगी. उनका विश्वास है कि बुजुर्गों के आशीर्वाद और युवाओं की भागीदारी से पंजाब शहरी स्वच्छता के क्षेत्र में नया उदाहरण स्थापित करेगा.

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