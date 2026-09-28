LPU विवाद पर बलतेज पन्नू का बयान, बोले- पंजाब पुलिस ने हालात को प्रोफेशनल तरीके से संभाला

आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के मीडिया इंचार्ज बलतेज सिंह पन्नू ने सोमवार को कहा कि हालात लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) में मामला बहुत संवेदनशील था, क्योंकि इसमें पंजाब, दूसरे राज्यों और दूसरे देशों के स्टूडेंट्स शामिल थे. उन्होंने दावा किया कि पंजाब पुलिस ने स्थिति को बहुत संयम और पेशेवर तरीके से संभाला. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता पंजाब में पढ़ने वाले हर स्टूडेंट की सुरक्षा है और मामले की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी को अपनी जांच पूरी करने और पूरे तथ्य सामने लाने देने चाहिए.

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पंजाब के मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कहा, "पंजाब एक महत्वपूर्ण एजुकेशन हब बन गया है, जहाँ पूरे भारत और विदेश से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं. जम्मू-कश्मीर से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स, खासकर नर्सिंग और दूसरे कोर्स करने वाली लड़कियाँ, पंजाब की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में पढ़ती हैं. उनकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है."

एलपीयू और चित्तकारा यूनिवर्सिटी की घटनाओं का ज़िक्र करते हुए बलतेज पन्नू ने कहा, "जब हालात बिगड़े और हाईवे ब्लॉक हो गया, तब भी पंजाब पुलिस ने स्टूडेंट्स पर कोई अतिरिक्त बल इस्तेमाल नहीं किया. उनके खिलाफ लाठीचार्ज या पेलेट गन जैसी कोई फोर्स इस्तेमाल नहीं की गई. इसके बजाय, उनके साथ हमारे अपने बेटे-बेटियों जैसा बर्ताव किया गया. हालाँकि इसमें थोड़ा समय लगा, लेकिन हालात को पेशेवर तरीके से गया."

आप पंजाब के मीडिया इंचार्ज ने कहा, "मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने डीजीपी गौरव यादव को खुद एलपीयू जाकर हालात का जायज़ा लेने को कहा. डीजीपी ने यूनिवर्सिटी जाकर हालात का रिव्यू किया. सीनियर पुलिस ऑफिसर भी लगातार स्टूडेंट्स और स्टूडेंट लीडर्स से बातचीत कर रहे थे ताकि वे समझ सकें कि क्या हुआ है और हालात को कंट्रोल में कर सकें."

उन्होंने कहा कि सरकार ने इन घटनाओं की जांच करने और यह पता लगाने के लिए एक एसआईटी बनाई है कि असल में क्या हुआ था. उन्होंने आगे कहा, "हमें एसआईटी को अपनी जांच पूरी करने देनी चाहिए. जो भी जानकारी सामने आएगी, उसे पंजाब पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स और सरकार के ज़रिए लोगों के साथ शेयर किया जाएगा. एसआईटी आरोपों के साथ-साथ अशांति के हालात की भी जांच कर रही है. यह ज़रूरी है कि जांच को अपना प्रोसेस पूरा करने दिया जाए ताकि लोगों के सामने पूरी सच्चाई सामने आ सके."

उन्होंने आगे कहा, “वे इस बात से परेशान लग रहे हैं कि हालात कंट्रोल में आ गए और पंजाब सरकार ने स्टूडेंट्स के साथ वैसा बर्ताव नहीं किया जैसा उसने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वालों के साथ किया था.”

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के बारे में, जिसमें दावा किया गया है कि हथियारबंद बाहरी लोग यूनिवर्सिटी में घुस गए थे, बलतेज पन्नू ने कहा, “सीनियर पुलिस अधिकारियों ने साफ़ किया है कि वीडियो में दिख रहे लोग अनजान हमलावर नहीं थे. पुलिस ने उनकी मौजूदगी कन्फर्म होने तक उन्हें वहां से हटाने के लिए सही कदम उठाए थे.”

आप पंजाब के मीडिया इंचार्ज ने कहा, “हमारी प्राथमिकता पंजाब में पढ़ने वाले हर स्टूडेंट की सेफ्टी है. चाहे वह पंजाब का हो, किसी दूसरे स्टेट का हो या किसी दूसरे देश का, हमारे लिए वे हमारे बच्चे हैं. चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान ने साफ़ कर दिया है कि किसी भी शरारती तत्वों को पंजाब के शिक्षक संस्थाओं का माहौल खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी.”

बलतेज पन्नू ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि स्टूडेंट्स की शिकायतें सुनी जाएं और मामले की बिना किसी भेदभाव के जांच हो, लेकिन सरकारी/प्राइवेट प्रॉपर्टी में तोड़फोड़ और नुकसान करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा, "साथ ही, एसआईटी जांच पूरे फैक्ट्स सामने लाएगी और सबूतों के आधार पर जिम्मेदारी तय करेगी. हमारे लिए पंजाब सबसे पहले है, और हमारे स्टूडेंट्स हमारे बच्चे हैं. हम इस मामले को पेशेवर तरीके से संभालते रहेंगे, एसआईटी पूरे तथ्य सामने लाए और पंजाबियों को हर अपडेट से अवगत कराते रहें."