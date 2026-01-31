विज्ञापन
विशेष लिंक

नई बसें, डिजिटल टिकटिंग और टर्मिनल अपग्रेड...जानें पंजाब में बस सेवा को कैसे बनाया जा रहा मॉडर्न

पंजाब में बस सेवा का बड़ा कायाकल्प होने जा रहा है. 1,279 नई बसें, डिजिटल टिकटिंग, QR‑UPI पेमेंट और लुधियाना‑जालंधर समेत 5 शहरों में आधुनिक बस टर्मिनल तैयार किए जाएंगे.

Read Time: 3 mins
Share
नई बसें, डिजिटल टिकटिंग और टर्मिनल अपग्रेड...जानें पंजाब में बस सेवा को कैसे बनाया जा रहा मॉडर्न
चंडीगढ़:

आम आदमी पार्टी ने पहले दिल्ली में महिलाओं और स्टूडेंट्स के लिए फ्री बस की सुविधा शुरू की थी. अब पंजाब में भी लंबे समय से यह सुविधा मिल रही है, जिससे वर्किंग महिलाओं की अच्छी खासी बचत हो रही है. रोज का 50-100 रुपया किराया बच जाता है तो महीने का 1500-3000 रुपया बचता है. साल भर में 20,000-25,000 रुपये की सीधी बचत. महिलाएं बेफिक्र होकर काम पर जा सकती हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ने जा सकती हैं, मार्केट जा सकती हैं.

पंजाब में फ्री बस सेवा और महिलाओं की बढ़ती राइडरशिप

फिलहाल पंजाब में 2,267 बसें चल रही हैं जिनमें PUNBUS की 1,119 और PRTC की बाकी बसें हैं. इन सभी में महिलाओं को फ्री ट्रैवल मिल रहा है. इसके साथ ही सरकारी बसों में सफर करने से महिलाओं की सेफ्टी भी बेहतर होगी. सभी बसों में CCTV कैमरे लगे है और GPS ट्रैकिंग है.इन सुविधाओं के चलते महिलाओं की राइडरशिप में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है.

PUNBUS और PRTC को मिलेगा नया बेड़ा

अब पंजाब सरकार 1,279 नई बसें ला रही है. इनमें से 796 बसें खरीदी जाएंगी और 483 लीज पर ली जाएंगी. PUNBUS को 602 नई बसें मिलेंगी यानी कुल 1,721 हो जाएंगी. PRTC को 670 नई बसें मिलेंगी. इन बसों में और भी बेहतर सुविधाएं होंगी - व्हीलचेयर एक्सेस, BS-VI इंजन जिससे प्रदूषण कम होगा, LED लाइट्स, फायर डिटेक्शन सिस्टम और आधुनिक सेफ्टी फीचर्स.

ऐप से बुकिंग और कैशलेस सफर

साथ ही डिजिटल टिकटिंग सिस्टम भी आ रहा है. अब मोबाइल ऐप से घर बैठे टिकट बुक कर सकेंगे, बस का लाइव लोकेशन देख सकेंगे कि बस कहां है और कितनी देर में आएगी. QR कोड, UPI, कार्ड से पेमेंट हो सकेगा. लाइन में खड़े होने की झंझट खत्म. महिलाओं को स्मार्ट कार्ड से फ्री ट्रैवल जारी रहेगा.

बस टर्मिनलों का आधुनिकीकरण

बसों के साथ-साथ बस टर्मिनलों को भी अपग्रेड किया जा रहा है. परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के अनुसार, लुधियाना, जालंधर, संगरूर, पटियाला और बठिंडा के बस टर्मिनलों को पीपीपी मॉडल के तहत आधुनिक बनाया जाएगा. इन टर्मिनलों पर रोज़ाना लाखों लोग आते-जाते है. सिर्फ लुधियाना और जालंधर में ही 75,000 से 1 लाख यात्री रोज़ यात्रा करते है, जबकि पटियाला और बठिंडा में रोज़ाना 50,000 यात्री आते है.

सुविधा, सुरक्षा और दिव्यांग‑फ्रेंडली व्यवस्था

नए टर्मिनलों में बेहतर वेटिंग एरिया, साफ सुथरे शौचालय, अच्छी लाइटिंग, ढांचागत पार्किंग सिस्टम और सुरक्षित बोर्डिंग व्यवस्था होगी. बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए बाधारहित पहुंच की व्यवस्था होगी. टर्मिनलों में दुकानें, ऑफिस और अन्य सुविधाएं भी होंगी, जिससे ये सिर्फ बस टर्मिनल नहीं बल्कि शहरी हब बन जाएंगे.

सुरक्षित, सस्ता और आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट

आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार महिलाओं और आम जनता की सुविधा के लिए लगातार काम कर रही है. फ्री बस सेवा से लेकर 1,279 नई आधुनिक बसें और पांच शहरों में टर्मिनलों का आधुनिकीकरण - यह सिर्फ बसें नहीं, बल्कि महिलाओं की आज़ादी और आर्थिक सशक्तिकरण का ज़रिया है. AAP सरकार का वादा - हर महिला और हर नागरिक तक सस्ती, सुरक्षित और आधुनिक बस सेवा पहुंचाना. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब का सार्वजनिक परिवहन देश में नया मानक स्थापित कर रहा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Punjab Bus Service, Digital Ticketing, QR Code Payment, New Buses In Punjab, Free Bus Travel For Women
Get App for Better Experience
Install Now