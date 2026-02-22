भारत-पाकिस्तान बॉर्डर से सटे चेक पोस्ट पर दो पुलिसवालों के शव मिलने से हड़कंप, दोनों ड्यूटी पर थे तैनात

भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे आदियां चेक पोस्ट पर दो पुलिसकर्मियों के शव मिलने से पूरे इलाके हड़कंप मच गया. दोनों पुलिसकर्मी चेक पोस्ट पर ही ड्यूटी दे रहे थे. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अभी तक मौत की वजग साफ नहीं हुई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. पाकिस्तान बॉर्डर के करीब होने की वजह से यह मामला काफी संवेदनशील बन गया है.

ड्यूटी पर तैनात थे दोनों जवान

जानकारी के अनुसार, आदियां चेक दोरंगला पुलिस थाने के अंतर्गत आती है. ये चौकी दूसरी लाइन ऑफ डिफेंस पर स्थित है.दोनों पुलिसकर्मी इसी चेक पोस्ट पर ड्यूटी पर तैनात थे. उनमें से एक की पहचान ASI कमांडो गुरनाम सिंह के तौर पर हुई है, जबकि दूसरा होम गार्ड का जवान था. लाशों को तुरंत पोस्टमॉर्टम के लिए गुरदासपुर सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया.

पुलिस कर रही जांच

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए. फिलहाल इस बात की जांच की जा रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में यह घटना घटी. गुरदासपुर के SSP आदित्य जांच की निगरानी के लिए मौके पर पहुंचे. स्थानीय पुलिस ने इलाके को घेर लिया और फोरेंसिक टीम भी जांच कर रही है.पुलिस घटना की जांच कर रही है लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है.

दोनों पुलिसकर्मियों के शरीर पर गोली के निशान की भी बात सामने आ रही है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें किसी तीसरे व्यक्ति ने निशाना बनाया या यह आपसी गोलीबारी का मामला है.

