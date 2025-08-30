पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में AAP की यूथ और महिला विंग ने संभाला मोर्चा, लोगों को पहुंचा रहे राहत सामग्री

- आम आदमी पार्टी की यूथ और महिला विंग बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों में सक्रिय रूप से जुटी हुई है.
- नाभा से लेकर पठानकोट और गुरदासपुर तक राहत सामग्री से भरे वाहन लेकर AAP कार्यकर्ता लोगों तक पहुंच रहे हैं.
- आम आदमी पार्टी की यूथ क्लब के नौजवान सदस्य कंधों पर बोरे उठाकर राहत सामग्री गांव-गांव पहुंचा रहे हैं.
मॉनसून के दौरान देश के विभिन्न इलाकों में जमकर बारिश हो रही है और और इसके कारण नदी-नाले उफान पर हैं. इसके कारण कई जगहों पर बाढ़ के हालात हैं. पंजाब की हालत भी देश के अन्य राज्यों से अलग नहीं है. देश के अन्य इलाकों की तरह ही मॉनसून के दौरान पंजाब के कई इलाके भी बेहद प्रभावित हुए हैं. प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों को नई गति देने के लिए आम आदमी पार्टी की यूथ और महिला विंग लगातार जुटी हुई है. नाभा से लेकर पठानकोट और गुरदासपुर तक राहत सामग्री से भरे वाहन लेकर पार्टी के कार्यकर्ता लोगों तक पहुंच रहे हैं.
लोगों को राहत पहुंचाने के लिए यूथ क्लब के नौजवान सदस्य कंधों पर बोरे उठाकर राहत सामग्री गांव-गांव पहुंचा रहे हैं. वहीं महिला विंग की कार्यकर्ता बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच जाकर महिलाओं और बच्चों की विशेष जरूरतों का ध्यान रख रही हैं.
फील्ड में मान सरकार की कैबिनेट
मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने राहत और बचाव कार्यों को प्राथमिकता दी है. मान सरकार ने प्रशासन से लेकर पूरी कैबिनेट को फील्ड पर उतारकर संदेश दिया है कि पंजाब अकेला नहीं है, सरकार और समाज मिलकर हर संकट का सामना करेंगे.
राहत कार्यों में बढ़-चढ़कर भागीदारी
राहत कार्यों में यूथ और महिला विंग बढ़चढ़कर भागीदारी कर रही है. बाढ़ प्रभावित इलाकों में उनकी मौजूदगी ने पीड़ित परिवारों को यह भरोसा दिलाया है कि पंजाब की जनता अपने लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी.
मान सरकार और आम आदमी पार्टी की टीमों ने यह साबित किया है कि जब भी पंजाब पर संकट आता है, तो राजनीति से ऊपर उठकर इंसानियत की सेवा पहले होती है.
