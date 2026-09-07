सितसिपास को हराकर शेल्टन यूएस ओपन के अंतिम 8 में, अल्काराज से होगी अगली भिड़ंत

अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी बेन शेल्टन शानदार फॉर्म में हैं और उनका यूएस ओपन अभियान सही समय पर रफ्तार पकड़ चुका है. आठवीं वरीयता प्राप्त शेल्टन ने चौथे दौर के मुकाबले में ग्रीस के स्टेफानोस सितसिपास को सीधे सेटों में 6-2, 6-3, 6-4 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है. शेल्टन ने पूरे मैच में आक्रामक खेल दिखाया और सितसिपास को वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया. उन्होंने शुरुआत से ही मैच पर पकड़ बनाए रखी और तीनों सेट आसानी से जीते. क्वार्टर फाइनल मुकाबले में शेल्टन का सामना मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्काराज से होगा. बेन शेल्टन के लिए यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल तक का सफर बिल्कुल आसान नहीं रहा. टूर्नामेंट के शुरुआती तीन मैचों में उन्हें कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा. टैलन ग्रीकस्पूर, ह्यूबर्ट हरकाज और डेनिस शापोवालोव के खिलाफ उन्हें जीत के लिए चार-चार सेट खेलने पड़े.

हालांकि, चौथे दौर में शेल्टन ने अपना सबसे बेहतरीन खेल दिखाया. आर्थर ऐश स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में 23 वर्षीय अमेरिकी खिलाड़ी ने स्टेफानोस सिटसिपास को कोई मौका नहीं दिया और पूरे मैच में दबदबा बनाए रखा. शेल्टन ने सिर्फ 1 घंटा 51 मिनट में जीत हासिल की. बेन शेल्टन ने यूएस ओपन में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है. वह अपने करियर में छठी बार किसी ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं. वहीं, यूएस ओपन में यह दूसरी बार है जब उन्होंने अंतिम आठ में जगह बनाई है. शेल्टन ने 2023 में भी यूएस ओपन में शानदार प्रदर्शन किया था. उस समय वह टूर्नामेंट में सिर्फ दूसरी बार खेल रहे थे, लेकिन सेमीफाइनल तक पहुंचने में सफल रहे थे.

हाल के महीनों में भी शेल्टन का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है. विंबलडन के बाद शुरू हुए नॉर्थ अमेरिकन हार्ड-कोर्ट सीजन में उनका जीत-हार का रिकॉर्ड 12-2 का रहा है, जो उनकी शानदार फॉर्म को दिखाता है. इसी दौरान उन्होंने मॉन्ट्रियल में अपना दूसरा एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब भी जीता

. इसके अलावा, शेल्टन लगातार मजबूत खिलाड़ियों को हराते हुए आगे बढ़ रहे हैं. स्टेफानोस सितसिपास को हराने से पहले भी उन्होंने ऐसे खिलाड़ियों को मात दी, जो कभी एटीपी रैंकिंग के टॉप-10 में रह चुके हैं.

स्टेफानोस सिटसिपास भी इस मुकाबले में अच्छे आत्मविश्वास के साथ उतरे थे. उन्होंने यूएस ओपन में मजबूत खिलाड़ियों को हराकर चौथे दौर तक का सफर तय किया था. सितसिपास ने पहले आर्थर फिल्स को हराया, जो हाल ही में सिनसिनाटी चैंपियन बने थे. इसके बाद उन्होंने लॉयड हैरिस और 18वीं वरीयता प्राप्त जिरी लेहेका को भी मात दी. हालांकि, बेन शेल्टन के खिलाफ वह संघर्ष करते नजर आए. अमेरिकी खिलाड़ी ने मैच की शुरुआत से ही दबाव बनाना शुरू कर दिया और सितसिपास को अपनी लय में आने का मौका नहीं दिया. बेन शेल्टन ने तीसरे सेट में भी अपना दबदबा बनाए रखा. सेट का स्कोर 1-1 था, तभी उन्होंने स्टेफानोस सिटसिपास की सर्विस ब्रेक कर दी। सिटसिपास का बैकहैंड शॉट नेट में चला गया, जिसका फायदा उठाते हुए शेल्टन ने बढ़त हासिल कर ली.

इसके बाद अमेरिकी खिलाड़ी ने सिटसिपास पर लगातार दबाव बनाए रखा और उन्हें वापसी का कोई मौका नहीं दिया. अब शेल्टन का सामना मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्काराज़ से होगा. अल्काराज ने भी शानदार खेल दिखाते हुए टॉमी पॉल को सीधे सेटों में हराकर अंतिम आठ में जगह बनाई है. खास बात यह है कि अप्रैल के बाद कोई प्रतिस्पर्धी मैच नहीं खेलने के बावजूद स्पेनिश खिलाड़ी की फॉर्म में कोई कमी नहीं दिखी है. शेल्टन के लिए आगे की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि अल्काराज उनके सबसे कठिन प्रतिद्वंद्वियों में से एक हैं. दोनों के बीच अब तक हुए तीनों एटीपी मुकाबलों में अल्काराज जीत हासिल कर चुके हैं. दोनों खिलाड़ियों की पिछली भिड़ंत पिछले साल फ्रेंच ओपन में हुई थी.

F & Q: Frequently Asked Questions

प्र-1: यूएस ओपन के चौथे दौर में बेन शेल्टन ने स्टेफानोस सितसिपास को कितने सेटों में हराया?

उ: 8वीं वरीयता प्राप्त अमेरिकी खिलाड़ी बेन शेल्टन ने ग्रीस के स्टेफानोस सितसिपास को सीधे सेटों में 6-2, 6-3, 6-4 से हराकर 1 घंटा 51 मिनट में मुकाबला अपने नाम किया.

प्र-2: यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में बेन शेल्टन का मुकाबला किससे होगा?

उ: क्वार्टर फाइनल में शेल्टन का सामना मौजूदा चैंपियन स्पेन के कार्लोस अल्काराज से होगा, जिन्होंने टॉमी पॉल को सीधे सेटों में हराकर अंतिम आठ में जगह बनाई है.

प्र-3: बेन शेल्टन का यूएस ओपन और ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स में क्या रिकॉर्ड रहा है? उ: यह बेन शेल्टन के करियर का 6ठां ग्रैंड स्लैम क्वार्टर फाइनल है. वहीं यूएस ओपन में वह दूसरी बार अंतिम आठ में पहुंचे हैं; इससे पहले 2023 में वह यूएस ओपन के सेमीफाइनल तक पहुंचे थे.

प्र-4: यूएस ओपन से ठीक पहले नॉर्थ अमेरिकन हार्ड-कोर्ट सीजन में शेल्टन का प्रदर्शन कैसा रहा?

उ: विंबलडन के बाद नॉर्थ अमेरिकन हार्ड-कोर्ट सीजन में शेल्टन का जीत-हार का रिकॉर्ड 12-2 का रहा है, जिसमें उन्होंने मॉन्ट्रियल में अपना दूसरा एटीपी मास्टर्स 1000 (ATP Masters 1000) खिताब भी जीता.

प्र-5: कार्लोस अल्काराज के खिलाफ बेन शेल्टन का अब तक का आमने-सामने (Head-to-Head) रिकॉर्ड क्या है?

उ: दोनों खिलाड़ियों के बीच अब तक हुए तीनों एटीपी मुकाबलों में कार्लोस अल्काराज ने जीत हासिल की है. दोनों की आखिरी भिड़ंत पिछले साल फ्रेंच ओपन में हुई थी.