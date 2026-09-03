नीरज चोपड़ा के बाद भारत को एक और झटका, चोट के कारण बाहर हुआ स्टार जैवलिन थ्रोअर

टॉप भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी सचिन यादव की दाहिनी कोहनी की सर्जरी हुई है, जिसके कारण वह अगले सप्ताह बुडापेस्ट में होने वाली पहली विश्व एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. वह फिलहाल प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई करने की स्थिति में हैं. विश्व एथलेटिक्स की ‘रोड टू द अल्टीमेट' लिस्ट में टॉप आठ खिलाड़ी हंगरी की राजधानी में 11 से 13 सितंबर तक होने वाली सेशन के अंत की इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे. यादव फिलहाल आठवें स्थान पर हैं.

हालांकि आठवां स्थान शनिवार को ब्रसेल्स में होने वाले डाइमंड लीग फाइनल्स के विजेता को मिल सकता है, बशर्ते वह पहले से टॉप सात में शामिल होकर क्वालीफाई नहीं कर चुका हो. डाइमंड लीग फाइनल्स में हिस्सा लेने वाले छह खिलाड़ी ‘रोड टू द अल्टीमेट' रैंकिंग में पहले ही टॉप सात में हैं इसलिए ब्रसेल्स में इनमें से किसी के जीतने पर रैंकिंग में बदलाव नहीं होगा.

केवल पोलैंड के डेविड वेगनर के ब्रसेल्स में डाइमंड लीग फाइनल जीतने की स्थिति में यादव आठवें स्थान से नीचे खिसक सकते हैं. हालांकि इसकी संभावना बेहद कम है. वेगनर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 85.67 मीटर है और वैश्विक स्तर की प्रतियोगिता में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि पिछले महीने डाइमंड लीग के ज्यूरिख चरण में तीसरा स्थान हासिल करना है.

पहली अल्टीमेट चैंपियनशिप विश्व एथलेटिक्स की महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसमें ओलंपिक चैंपियन, विश्व चैंपियन और डाइमंड लीग विजेता एक-दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेंगे. पिछले साल विश्व चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए चौथे स्थान पर रहे यादव ने बताया कि जुलाई में सर्जरी के बाद वह उबरने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं.

यादव ने पीटीआई से कहा, 'मेरी कोहनी की सर्जरी दो महीने पहले हुई थी और मेरा सत्र समाप्त हो चुका है. मैं विश्व एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले रहा हूं.' उन्होंने कहा, 'मैंने दिल्ली में सर्जरी कराई और अब उबरने की प्रक्रिया से गुजर रहा हूं. उम्मीद है कि अगले सत्र तक मैं पूरी तरह फिट हो जाऊंगा.'

दूसरी ओर राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले भाला फेंक एथलीट यशवीर सिंह को जापान में होने वाले एशियाई खेलों के लिए चोटिल नीरज चोपड़ा की जगह भारतीय एथलेटिक्स टीम में शामिल किया गया.दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज ने घोषणा की कि अभ्यास के दौरान उनके टखने के ‘लिगामेंट' में चोट लगने के कारण वह 2026 के बाकी सत्र में नहीं खेल पाएंगे.

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(पीटीआई इनपुट के साथ)