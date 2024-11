"अपनी पानी की बोतलों को..." 'किंग ऑफ क्ले' राफेल नडाल के रिटायरमेंट पर इमोशनल हुए रोजर फेडरर

स्विस टेनिस के महान खिलाड़ी रोजर फेडरर ने अपने खास दोस्त राफेल नडाल के रिटायरमेंट को लेकर एक इमोशनल पत्र लिखा है. स्पेन के महान खिलाड़ी राफेल मंगलवार घरेलू दर्शकों के सामने होने वाले डेविस कप फाइनल्स के जरिये टेनिस से विदाई लेने की तैयारी में हैं. नडाल, जो रौलां गैरो के क्ले कोर्ट पर अपने बादशाहत के लिए जाने जाते हैं, डेविस कप के बाद संन्यास लेंगे. इस दिग्गज खिलाड़ी के नाम 22 ग्रैंड स्लैम खिताब है.

स्पैनियार्ड अपने साथी दिग्गज फेडरर के बाद संन्यास लेने वाले टेनिस के 'बिग थ्री' में से दूसरे होंगे. उल्लेखनीय है कि बिग थ्री एक आम टेनिस शब्द है जिसका इस्तेमाल रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच के लिए किया जाता है.

फेडरर और नडाल ने खेल इतिहास में एक दूसरे के सबसे मजबूत और मशहूर प्रतिद्वंद्वी हैं, जिसमें उनके बीच 42 ग्रैंड स्लैम खिताब थे. जबकि फेडरर के पास घास पर रिकॉर्ड आठ विंबलडन खिताब हैं. वहीं, नडाल के पास मिट्टी पर अविश्वसनीय 14 फ्रेंच ओपन खिताब हैं, जिसने उन्हें 'किंग ऑफ क्ले' उपनाम भी दिया है, यह एक ऐसा रिकॉर्ड जो कभी नहीं टूट सकता.

फेडरर ने एक पत्र में लिखा,"जैसा कि आप टेनिस से संन्यास लेने की तैयारी में है, इससे पहले कि मैं भावुक हो जाऊं, मेरे पास शेयर करने के लिए कुछ चीजें हैं. आपने मुझे कई बार हराया और मुझे आपके खिलाफ बहुत कम सफलता मिली. जिस तरह आपने मुझे टक्कर दी शायद ही किसी और के खिलाफ मुकाबले में मैंने उन चुनौतियों को महसूस किया.

Vamos, @RafaelNadal!



As you get ready to graduate from tennis, I've got a few things to share before I maybe get emotional.



Let's start with the obvious: you beat me—a lot. More than I managed to beat you. You challenged me in ways no one else could. On clay, it felt like I…