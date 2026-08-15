2036 ओलंपिक के लिए मिशन शुरू, देशभर में होगा टैलेंट हंट, तैयार होंगे नए खिलाड़ी, PM मोदी का लाल किले से ऐलान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का लक्ष्य 2036 के ओलंपिक की मेजबानी करना है और उसे उन खेलों में भी क्वालिफा ई करना होगा जिनमें वह अब तक क्वालिफाई नहीं कर पाया है. 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि "हम खेल प्रतिभाओं की पहचान करने और उन्हें निखारने के लिए गांवों में टैलेंट हंट चलाएंगे." प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा, "खेलों में क्षमता रखने वाले बच्चों की पहचान करने और उन्हें खेलों की तैयारी के लिए बेहतरीन ट्रेनिंग और सहायता देने के लिए एक टैलेंट हंट शुरू किया जाएगा जिससे नए खिलाड़ी तैयार होंगे".

उन्होंने कहा कि "भारत को अपने खेल के दायरे को बढ़ाने और यह पक्का करने की जरूरत है कि खिलाड़ी 2036 के खेलों में अलग-अलग तरह के खेलों में मुकाबला करने के लिए तैयार हों, कम उम्र में ही खिलाड़ियों की पहचान करने और उन्हें तैयार करने की उस बड़ी कोशिश का एक हिस्सा 'टैलेंट हंट' भी होगा".

इसके अलावा पीएम ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में भारतीय युवाओं की तारीफ की, उन्होंने कहा “एक विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत अहम भूमिका है, इतना ही नहीं, वे एक विकसित भारत के सबसे बड़े फायदेमंद भी होंगे. इसलिए, हमें एक विकसित भारत के लक्ष्य को अपने युवाओं से जोड़कर आगे बढ़ना होगा. हमें युवाओं को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाना होगा."

2030 कॉमनवेल्थ गेम्स

यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब भारत गुजरात के अहमदाबाद में 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है. 2026 ग्लासगो गेम्स के समापन समारोह के दौरान औपचारिक रूप से जिम्मेदारी भारत को सौंपी गई, भारत इस इवेंट के100वें साल के आयोजन की मेजबानी करेगा.

नई दिल्ली में 2010 के संस्करण के आयोजन के बाद, अहमदाबाद कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने वाला भारत का दूसरा शहर बन जाएगा. 2030 के इस इवेंट में पारंपरिक भारतीय खेलों के साथ-साथ प्रमुख खेल भी शामिल होंगे, जिसका मकसद भारत की पदक जीतने की संभावनाओं को मज़बूत करना है. नरेंद्र मोदी स्टेडियम कॉम्प्लेक्स उन प्रमुख वेन्यू में से एक है, जिनके आस-पास अहमदाबाद गेम्स का आयोजन किया जाएगा.

भारत के लिए, कॉमनवेल्थ गेम्स खेल से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने, उभरती प्रतिभाओं की पहचान करने और 2036 ओलंपिक से पहले एथलीटों की एक मजबूत टीम तैयार करने का एक और मौका होगा.

इसलिए, हर ओलंपिक खेल में हिस्सा लेने का मोदी का आह्वान भारत की लंबी अवधि की खेल योजनाओं में एक और आयाम जोड़ता है. अब ध्यान जल्दी प्रतिभाओं की पहचान करने और एथलीटों को उच्चतम स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए ज़रूरी सहायता देने पर केंद्रित हो रहा है.

