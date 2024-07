Paris Olympics 2024 में हुआ कुछ अनोखा, लक्ष्य सेन की मेहनत गई बेकार, इस वजह से मैच के परिणाम को 'अमान्य' घोषित किया गया

Paris Olympics 2024 : लक्ष्य सेन की मेहनत पर पानी फिर गया है. दरअसल, बैडमिंटन के दिग्गज खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने ग्रुप एल में दुनिया के 41वें नंबर के खिलाड़ी केविन कोर्डन को सीधे गेम में हराया. दुनिया के 18वें नंबर के खिलाड़ी लक्ष्य को गुआटेमाला के केविन ने दूसरे गेम में कड़ी टक्कर दी लेकिन भारतीय खिलाड़ी 42 मिनट में 21-8, 22-20 से जीत दर्ज करने में सफल रहे. लेकिन इस जीत को 'अमान्य' घोषित कर दिया गया. दरअसल, लक्ष्य सेन ने जिस खिलाड़ी को हराया था वह खिलाड़ी चोट के कारण ओलंपिक से बाहर हो गए . 42 मिनट चले मैच में लक्ष्य सेन ने कड़ी मेहनत करते केविन कोर्डन को हराने में सफलता हासिल की थी. लेकिन केविन कोर्डन कोहनी में लगी चोट के कारण ओलंपिक से बाहर हो गए जिसके बाद इस जीत को आमान्य करार दे दिया गया.

ओलंपिक डॉट कॉम के अनुसार, कॉर्डन ने मौजूदा पेरिस ओलंपिक से खुद को अलग कर लिया है, जिसके कारण इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी और बेल्जियम के जूलियन कैराग्गी के खिलाफ उनके आगामी ग्रुप एल मैच नहीं खेले जाएंगे. ग्रुप स्टेज प्ले के लिए BWF जनरल कॉम्पिटिशन नियम के अनुसार, लक्ष्य सेन और केविन कॉर्डन के बीच मैच के परिणाम रद्द कर दिया गया है.

