Paris Olympics 2024: मनु भाकर ने जगाई तीसरे पदक की उम्मीद, कुछ ऐसे 25 मी. पिस्टल के फाइनल में पहुंची स्टार निशानेबाज

Manu Bhake is on the verge of another medal: जारी पेरिस ओलंपिक में पहले से ही दो कांस्य पदक जीत चुकीं भारत की मनु भाकर ने महाकुंभ के सातवें दिन शुक्रवार को एक और पदक की आस जगा दी है. मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत के लिए अभूतपूर्व तीसरे पदक की ओर कदम बढ़ाते हुए शुक्रवार को यहां निशानेबाजी की 25 मीटर महिला पिस्टल स्पर्धा के फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया, लेकिन एक और निशाने बाज ईशा सिंह प्रतियोगिता से बाहर हो गईं. मनु ने प्रिसिजन में 294 और रेपिड में 296 अंक के साथ कुल 590 अंक जुटाकर क्वालीफिकेशन में दूसरा स्थान हासिल करते हुए फाइनल में प्रवेश किया. मनु ने प्रिसिजन दौर में 10-10 निशानों की तीन सीरीज में क्रमश: 97, 98 और 99 अंक जुटाए। रेपिड दौर में उन्होंने तीन सीरीज में 100, 98 और 98 अंक हासिल किए. हंगरी की मेजर वेरोनिका ने 592 अंक के साथ ओलंपिक के क्वालीफिकेशन रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए क्वालीफिकेशन में शीर्ष स्थान हासिल किया.

🇮🇳 𝗔𝗻𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗳𝗼𝗿 𝗠𝗮𝗻𝘂! Terrific performance from Manu Bhaker once again to book her spot in yet another final. Can she go on to win a third medal at #Paris2024?



Manu Bhaker finished at 2 with a score of 590-24x.



Esha Singh unfortunately missed out… pic.twitter.com/qCUUNZhpgh