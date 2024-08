Paris Olympics 2024: शूटर स्कीट और 25 मी. रेपिड फायर पिस्टल में चूके, नहीं कर सके फाइनल के लिए क्वालीफाई

भारतीय निशानेबाज विजयवीर सिद्धू और अनीष भानवाल क्वालीफिकेशन में प्रभावी प्रदर्शन के बावजूद अंतिम सीरीज में खराब प्रदर्शन के बाद रविवार को यहां पेरिस ओलंपिक खेलों की पुरुष 25 मीटर रेपिड फायर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाने में नाकाम रहे. विजयवीर और अनीष दो चरण के क्वालीफिकेशन के दूसरे रेपिड फायर चरण के अंतिम 10 शॉट तक फाइनल में जगह बनाने की दौड़ में थे, लेकिन क्रमश: 92 और 93 अंक जुटाकर नौवें और 13वें स्थान पर रहे. शीर्ष छह निशानेबाजों ने फाइनल में जगह बनाई. इससे पहले महेश्वरी चौहान और रेजा ढिल्लों महिला स्कीट स्पर्धा में क्रमश: 14वें और 23वें स्थान पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाने में नाकाम रहीं.

